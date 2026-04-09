تقام اليوم الخميس الموافق 9 أبريل، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة بولونيا ضد أستون فيلا في الدوري الأوروبي، والإسماعيلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الخميس كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس

طلائع الجيش ضد البنك الأهلي - 5:00 مساء - أون تايم سبورت ماكس

كهرباء الإسماعيلية ضد الاتحاد السكندري - 5:00 مساء - أون تايم سبورت

بتروجيت ضد زد - 8:00 مساء - أون تايم سبورت ماكس

المقاولون العرب ضد الإسماعيلي - 8:00 مساء - أون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس

فرايبورج ضد سيلتا فيجو - 9:00 مساء - بي إن سبورت 5

بورتو ضد نوتنجهام فورست - 9:00 مساء - بي إن سبورت 2

بولونيا ضد أستون فيلا - 9:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي اليوم الخميس

رايو فاييكانو ضد أيك أثينا - 6:45 مساء - بي إن سبورت 1

كريستال بالاس ضد فيورنتينا - 9:00 مساء - بي إن سبورت 3

شاختار ضد ألكمار - 9:00 مساء - بي إن سبورت 4

ماينز ضد ستراسبورج - 9:00 مساء - بي إن سبورت 6

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس

ضمك ضد القادسية - 6:00 مساء - ثمانية

الاتفاق ضد الرياض - 8:00 مساء - ثمانية