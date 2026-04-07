بعد تهديد ترامب بمحو بلاده.. سياسي إيراني: المنطقة كلها قد تختفي من الخريطة

كتب : محمد جعفر

12:26 ص 07/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ردّ دبلوماسي إيراني سابق على التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية القضاء على إيران بحلول يوم الأربعاء، محذراً من تداعيات خطيرة قد تطال المنطقة بأكملها.

قال حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني السابق: "اعتبروا أيضاً هذا الاحتمال، أنه قد لا يكون هناك أي خريطة قديمة للمنطقة بأكملها يوم الأربعاء إطلاقاً".

وجاءت تصريحات آشنا رداً على تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تصريحاته اليوم في البيت الأبيض، قال فيها إنه مع قدوم صباح الأربعاء المقبل قد لا توجد إيران على الخريطة.

وكان ترامب قد صرح، الاثنين، بأن الولايات المتحدة قادرة على القضاء على إيران في ليلة واحدة، مشيراً إلى أن تلك الليلة "قد تكون مساء الثلاثاء".

