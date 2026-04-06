أسفرت نتائج مواجهات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عن صعود أربع فرق إلى نصف نهائي كأس الاتحاد، وخروج مثلهما.

وشهدت مواجهات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مفاجأت كبيرة حيث ودع البطولة متصدر الدوري الإنجليزي أرسنال على يد ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، بينما خرج ليفربول على يد مانشستر سيتي برباعية دون رد.

فيما صعد تشيلسي بعد فوزه على بورت فيل بنتيجة 7-0، بينما صعد ليدز يونايتد بعد فوزه على وست هام بركلات الترجيح.

وجاءت مواجهات نصف نهائي كأس الاتحاد كالتالي:

تشيلسي ضد ليدز يونايتد - 25 أبريل - 5:00 مساء

مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون - 25 أبريل - 5:00 مساء

والجدير بالذكر أن توج فريق كريستال بالاس بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي بعد فوزه على مانشستر سيتي بهدف دون رد.