إيران تدعو الأمريكيين إلى تحميل حكومتهم مسؤولية الحرب العدوانية

كتب : د ب أ

12:46 ص 07/04/2026

إيران وأمريكا

حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الأمريكيين، يوم الاثنين، على تحميل حكومتهم المسؤولية عما وصفه بـ "الحرب العدوانية" ضد إيران.
وقال بقائي، في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا": "يجب أن يعلم الشعب الأمريكي أن ما تفعله حكومته ضد إيران في غرب آسيا هو ظلم كبير وحرب غير عادلة وعدوانية".
وأضاف بقائي: "يجب على الشعب الأمريكي أن يحاسب حكومته على الأفعال والجرائم التي ترتكب باسمه"، بحسب ما نقلت شبكة (سي إن إن).

فيديو قد يعجبك



عملية إنقاذ بنصف مليار دولار.. كيف تخسر واشنطن في إيران حتى حين تنتصر؟
شئون عربية و دولية

عملية إنقاذ بنصف مليار دولار.. كيف تخسر واشنطن في إيران حتى حين تنتصر؟
قرار حاسم من "التعليم" بشأن شهادات الدبلومة الأمريكية بالمدارس الدولية
مدارس

قرار حاسم من "التعليم" بشأن شهادات الدبلومة الأمريكية بالمدارس الدولية
الأهلي نافيًا استقالة وليد صلاح الدين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الناشر
رياضة محلية

الأهلي نافيًا استقالة وليد صلاح الدين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الناشر

بعد تكريمه بمكافأة 200 جنيه من وزير الأوقاف.. طالب في أزهر أسيوط: شعرت
أخبار المحافظات

بعد تكريمه بمكافأة 200 جنيه من وزير الأوقاف.. طالب في أزهر أسيوط: شعرت
إعلامي يكشف.. عماد النحاس مديرًا فنيًا لأحد الأندية المصرية
رياضة محلية

إعلامي يكشف.. عماد النحاس مديرًا فنيًا لأحد الأندية المصرية

أخبار

المزيد

عملية إنقاذ بنصف مليار دولار.. كيف تخسر واشنطن في إيران حتى حين تنتصر؟
طقس الساعات المقبلة.. أمطار تصل القاهرة ورعدية على الوجه البحري
قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق