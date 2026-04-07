حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الأمريكيين، يوم الاثنين، على تحميل حكومتهم المسؤولية عما وصفه بـ "الحرب العدوانية" ضد إيران.

وقال بقائي، في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا": "يجب أن يعلم الشعب الأمريكي أن ما تفعله حكومته ضد إيران في غرب آسيا هو ظلم كبير وحرب غير عادلة وعدوانية".

وأضاف بقائي: "يجب على الشعب الأمريكي أن يحاسب حكومته على الأفعال والجرائم التي ترتكب باسمه"، بحسب ما نقلت شبكة (سي إن إن).