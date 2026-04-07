إيران تدعو الأمريكيين إلى تحميل حكومتهم مسؤولية الحرب العدوانية
كتب : د ب أ
إيران وأمريكا
حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الأمريكيين، يوم الاثنين، على تحميل حكومتهم المسؤولية عما وصفه بـ "الحرب العدوانية" ضد إيران.
وقال بقائي، في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا": "يجب أن يعلم الشعب الأمريكي أن ما تفعله حكومته ضد إيران في غرب آسيا هو ظلم كبير وحرب غير عادلة وعدوانية".
وأضاف بقائي: "يجب على الشعب الأمريكي أن يحاسب حكومته على الأفعال والجرائم التي ترتكب باسمه"، بحسب ما نقلت شبكة (سي إن إن).