"صفقة القرن".. شباب بلوزداد يفاوض بيتسو موسيماني قبل مواجهة الزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

08:47 م 06/04/2026 تعديل في 08:54 م

بيتسو موسيماني

دخل مسؤولو نادي شباب بلوزداد الجزائري، في مفاوضات متقدمة مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لتولي القيادة الفنية لفريق كرة القدم.

ويستعد نادي شباب بلوزداد، لمواجهة قوية أمام نادي الزمالك يوم الجمعة المقبلة، في ذهاب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تفاصيل مفاوضات شباب بلوزداد مع بيتسو موسيماني

كشف موقع "الجزائر سبورت مباشر"، أن اسم المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بات مطروحًا بقوة على طاولة نادي شباب بلوزداد والمفاوضات لم تعد مجرد اقتراح.

وأوضح التقرير أن المفاوضات دخلت في مرحلة جادة وسط تفائل من أنصار الفريق الجزائري الذين وصفوا التعاقد معه بـ "صفقة القرن".

واختتم التقرير أن هناك حالة تفائل لدي الجماهير باسم المدرب، نظرًا لما يمتلكه من خبرات افريقية مع العديد من الأندية الأفريقية الكبري وعلي رأسها النادي الأهلي وصن داونز.

بمناسبة شم النسيم.. الاثنين القادم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة
بمناسبة شم النسيم.. الاثنين القادم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة
مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
31 طعنة غدر قادته للمشنقة.. القصة الكاملة لمقتل "فتاة الشرقية" سلمى بهجت
31 طعنة غدر قادته للمشنقة.. القصة الكاملة لمقتل "فتاة الشرقية" سلمى بهجت
دفاع شاكر محظور ومدير أعماله يطالب ببراءتهما في قضية السلاح والمخدرات:
دفاع شاكر محظور ومدير أعماله يطالب ببراءتهما في قضية السلاح والمخدرات:
الأهلي نافيًا استقالة وليد صلاح الدين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الناشر
الأهلي نافيًا استقالة وليد صلاح الدين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الناشر

