دخل مسؤولو نادي شباب بلوزداد الجزائري، في مفاوضات متقدمة مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لتولي القيادة الفنية لفريق كرة القدم.

ويستعد نادي شباب بلوزداد، لمواجهة قوية أمام نادي الزمالك يوم الجمعة المقبلة، في ذهاب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تفاصيل مفاوضات شباب بلوزداد مع بيتسو موسيماني

كشف موقع "الجزائر سبورت مباشر"، أن اسم المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بات مطروحًا بقوة على طاولة نادي شباب بلوزداد والمفاوضات لم تعد مجرد اقتراح.

وأوضح التقرير أن المفاوضات دخلت في مرحلة جادة وسط تفائل من أنصار الفريق الجزائري الذين وصفوا التعاقد معه بـ "صفقة القرن".

واختتم التقرير أن هناك حالة تفائل لدي الجماهير باسم المدرب، نظرًا لما يمتلكه من خبرات افريقية مع العديد من الأندية الأفريقية الكبري وعلي رأسها النادي الأهلي وصن داونز.

