إيران ترد على تصريحات ترامب

رد مقر خاتم الأنبياء الإيراني، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفها بأنها غير لائقة.

وقال مقر خاتم الأنبياء الإيراني، في بيان اليوم الإثنين، إن تهديدات ترامب الباطلة لن تعوضه عن الفضيحة والإذلال التي لحقت بالقوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

استهداف ناقلة الحاويات "إس دي إن 7".

وفي سياق آخر، أكد مقر خاتم الأنبياء الإيراني، أن القوات الإيرانية استهدفت ناقلة الحاويات "إس دي إن 7" المرتبطة بإسرائيل.

إيران تطلق الموجة الـ98 من عملية الوعد الصادق 4

وأضاف مقر خاتم الأنبياء الإيراني، أن القوات الإيرانية استهدفت المراكز الاستراتيجية في حيفا والشركات والمصانع الكيماوية في بئر السبع ومكان تجمع الجنود الإسرائيليين في بتاح تكفا.

استهداف قاعدة العديري الأمريكية في الكويت

وأوضح مقر خاتم الأنبياء الإيراني، أن المرحلة الثانية من الموجة الـ98 من عملية الوعد الصادق 4 استهدفت قاعدة العديري الأمريكية في الكويت بالصواريخ والمسيرات.

استهداف قاعدة الخرج ومعسكر العديري الأمريكية

ولفت مقر خاتم الأنبياء الإيراني، إلى أن الجيش الإيراني استهدف بالمسيرات قاعدة الخرج ومعسكر العديري الأمريكية.