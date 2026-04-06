الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية

كتب : مصطفى الشاعر

06:01 م 06/04/2026

أعلنت القوات العسكرية الإيرانية، عن استهداف سفينة هجوم برمائية وحاملة مروحيات تابعة للبحرية الأمريكية، وذلك وفقا لبيان رسمي صادر عن الحرس الثوري الإيراني نقلته وسائل الإعلام الرسمية في طهران، في تصعيد ميداني خطير اليوم الإثنين.

هروب للجنوب

بحسب ما أوردته شبكة التلفزيون الإيرانية (IRIB) نقلا عن بيان الحرس الثوري، فإن الهجوم الإيراني أجبر السفينة الأمريكية التي تحمل الرمز "LHA7" على التراجع إلى أعماق جنوب المحيط الهندي للابتعاد عن منطقة العمليات.

صمت أمريكي

في المقابل، لم تُصدر الولايات المتحدة حتى الآن أي تأكيد رسمي بوقوع الهجوم، كما لم تُعلّق الإدارة الأمريكية على مزاعم النظام الإيراني بشأن استهداف قطعها البحرية أو انسحابها من مواقعها.

ويظل الإعلان الإيراني عن ضرب "حاملة مروحيات" أمريكية بمثابة تصعيد يكسر كافة التفاهمات السابقة، فاتحا الباب أمام سيناريوهات مفتوحة للصراع في الممرات المائية.

