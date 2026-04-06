حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعطيل الدراسة وتعديل مواعيد الامتحانات، مؤكدة أن كل ما يُشاع في هذا الإطار عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يوجد أي قرار بتعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس، مشددة على انتظام العملية التعليمية في جميع المدارس على مستوى الجمهورية دون أي تغييرات.

كما أكدت أن مواعيد امتحانات شهر أبريل قائمة كما هي دون تعديل، وكذلك امتحانات نهاية العام، نافية صدور أي قرارات جديدة بشأن تغيير الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على أن الخريطة الزمنية المعتمدة مستمرة كما هي، ولا توجد أي وحدات للقراءة والاطلاع ضمن مناهج المراحل التعليمية المختلفة، كما يتم تداوله.

وفيما يتعلق بشهادة الدبلومة الأمريكية، أكدت الوزارة أن ختم الشهادة يتم فقط من خلال لجنة مختصة داخل الوزارة، تضم ممثلين عن المركز القومي للامتحانات وجمعية المدارس الدولية، ولا يتم اعتمادها من أي جهة أخرى.

وحذرت الوزارة من قيام أي مدرسة دولية بتحصيل مبالغ مالية مقابل ختم الشهادة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين، تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.