إعلان

جيش الاحتلال: تعميق الضربات ضد حزب الله والنظام الإيراني

كتب : عبدالله محمود

12:06 ص 07/04/2026

الجيش الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي ديفرين، إن الجيش سيعمل على تعميق ضرباته ضد حزب الله والنظام الإيراني.

اغتيال رئيس تنظيم الاستخبارات في الحرس الثوري

وأضاف ديفرين، خلال مؤتمر صحفي الإثنين، أن جيش الاحتلال قتل مجيد خادمي، رئيس تنظيم الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني.

تدمير عشرات الطائرات الحربية الإيرانية

وأكد أن القوات الإسرائيلية دمرت عشرات الطائرات الحربية الإيرانية، لافتا إلى أن هدف جيش الاحتلال يتمثل في تجريد حزب الله من سلاحه.

قتل 1100 عنصر تابع لحزب الله

وأوضح أن جيش الاحتلال قتل 1100 عنصر تابع لحزب الله، كما أعلن القضاء على مسؤول المدفعية في الحزب.

فشل المنظومات الدفاعية في إسرائيل

ولفت متحدث جيش الاحتلال، إلى أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن أسباب فشل المنظومات الدفاعية في اعتراض صاروخ استهدف مدينة حيفا أمس.

وأضاف المتحدث الإسرائيلي أن حزب الله بات ضعيفًا، مؤكدًا استمرار توجيه ضربات موجعة له، مشددًا على عزم جيش الاحتلال على مواجهة أعدائه في جميع الساحات.

وأكد المتحدث الإسرائيلي، أن العمليات العسكرية تنفذ وفق خطة واضحة، وأن قرار وقفها منوط بالمستوى السياسي.

وأوضح أنه لا توجد معلومات محددة بشأن احتمال شن هجوم صاروخي إيراني موسع خلال عيد الفصح اليهودي غدًا.

كما أكد أن جيش الاحتلال سيواصل تعميق ضرباته ضد النظام الإيراني بعيدًا عما يجري من مفاوضات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران الشرق الأوسط إيران وأمريكا إيران وإسرائيل عيد الفصح حزب الله

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

