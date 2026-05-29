قال الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك مسودة اتفاق إطاري مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران بانتظار موافقة الرئيس الأمريكي، موضحًا أن أبرز البنود تتضمن فتح مضيق هرمز، رفع الحظر المفروض على الموانئ الإيرانية، إزالة الألغام خلال شهر، وتخفيف العقوبات تدريجيًا مع الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار.

وأضاف "تركي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القضايا الأكثر تعقيدًا والتي لم تُحسم بعد تشمل ملف تخصيب اليورانيوم، حيث تتراوح كمية اليورانيوم المخصب بين 400 و450 جرامًا، مشيرًا إلى أن إيران تتمسك بحقها السيادي في الاستمرار بعمليات التخصيب، بينما تصر واشنطن على تسليم هذه المواد أو تدميرها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أن هذه الملفات ستخضع لمفاوضات تمتد على مدى 60 يومًا.

الحرب الحالية تحولت إلى "حرب الهجينة"

أشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الحرب الحالية لم تعد تقليدية، بل تحولت إلى ما وصفه بـ"الحرب الهجينة"، إذ يتم استخدام الطائرات المسيّرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد المواقع واستهداف القواعد العسكرية، موضحًا أن هذا التطور كشف عن قدرات جديدة لدى إيران وأطراف أخرى في المنطقة، وهو ما يعكس تغير طبيعة الصراع.

وتابع إسماعيل تركي، أن الولايات المتحدة فشلت في تشكيل تحالف دولي لمهاجمة إيران أو فرض السيطرة على مضيق هرمز، موضحًا أن فقدان الثقة الدولية في السياسات الأمريكية كان سببًا رئيسيًا، إضافة إلى التجارب السابقة في العراق وأفغانستان التي جعلت كثيرًا من الدول أكثر حذرًا في الانخراط بمواجهات جديدة.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن الحرب الروسية – الأوكرانية ساهمت أيضًا في زيادة الحذر الأوروبي، إذ باتت أوروبا أكثر تحفظًا في دعم أي مواجهة جديدة بالشرق الأوسط، نظرًا لتداعيات الحرب على أمن الطاقة والاقتصاد الأوروبي، وهو ما جعل الموقف الدولي أكثر تعقيدًا.

وأكد الدكتور إسماعيل تركي، أن المشهد الراهن يعكس توازنات دقيقة بين القوى الكبرى، مشيرًا إلى أن أي اتفاق محتمل سيظل هشًا ما لم يتم التوصل إلى حلول جذرية لملفات اليورانيوم والعقوبات، وأن استمرار حالة الغموض قد يطيل أمد الأزمة ويزيد من المخاطر الإقليمية والدولية.

