ملخص مباراة مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

يواجه منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، نظيره منتخب روسيا اليوم الخميس، في المباراة الودية استعدادًا لمنافسات كأس العالم نسخة 2026.

وأحرز الهدف الأول لمنتخب مصر اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة الـ65 من عمر المباراة.

وحتى الأن منتخب مصر متقدم على منتخب روسيا بهدف دون رد.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة روسيا كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: محمود تريزيجيه - زيزو - عمر مرموش

جبهة هيثم وهاني تحقق كل الأماني⚽️👏🏼 عرضية رائعة من محمد هاني يحولها مصطفى زيكو لهدف أول لمنتخب مصر في شباك روسيا 👌🏼 pic.twitter.com/dBeFdOXFMh — ON Sport (@ONTimeSports) May 28, 2026



