تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

خبير اقتصادي: استمرار النزاع قد يدفع النفط لـ150 دولارًا للبرميل حتى مع الهدنة

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الحرب الأمريكية الإيرانية جاءت لتفاقم أزمات قائمة بالفعل مثل: أزمة الديون العالمية والطاقة والغذاء والتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن حجم الديون العالمية تجاوز 353 تريليون دولار وهو الأعلى تاريخيًا.



حمودة: صفوت الشريف كان المرشح لخلافة مبارك وليس جمال



قال المحامي بالنقض محمد حمودة إن الرئيس الأسبق حسني مبارك "لم يكن لديه أي نية لتوريث الحكم لنجله جمال"، معتبرًا أن "مبارك كان يرفض هذه الفكرة رفضًا قاطعًا، وحذر مرارًا من تكرار السيناريو السوري في مصر إذا حدث ذلك".



خبير اقتصادي: التعافي من الحرب الأمريكية الإيرانية يحتاج 6 أشهر إلى عام



قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، إن الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق إطار يعيد فتح مضيق هرمز مقابل تمديد وقف إطلاق النار لمدة ستين يومًا، يعكس ارتباطًا مباشرًا بين التهدئة السياسية والانتعاش الفوري للاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن أي انفراجة سياسية تنعكس سريعًا على الأسواق.



خبير: إيران لا تبدو في موقف استسلام وتمارس انضباطًا في التصعيد العسكري رغم التوترات



قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إن المشهد الحالي بين الولايات المتحدة وإيران ما يزال يكتنفه الكثير من الغموض، سواء في طبيعة التصعيد العسكري أو في فرص الوصول إلى اتفاق جديد بشأن الملف النووي الإيراني، مؤكدًا أن الأزمة تحمل أبعادًا غير تقليدية.



خبير طاقة: إصلاح منشآت الخليج النفطية يستغرق عامًا ويكلف 55 مليار دولار

أكد الدكتور ممدوح سلامة، خبير النفط والطاقة، أن استمرار أزمة الطاقة وارتفاع التضخم المالي قد يقود إلى انحسار اقتصادي عالمي خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن إصلاح الأضرار التي لحقت بمنشآت النفط والغاز في الخليج العربي سيستغرق ما بين 8 إلى 12 شهرًا.