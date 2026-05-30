إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو "الكوافير" المثير للجدل في الجيزة

كتب : علاء عمران

12:43 ص 30/05/2026 تعديل في 12:47 ص

المتهمين عقب القبض عليهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بشأن قيام عدد من الأشخاص من جنسية أجنبية بإدارة أحد المحال بمنطقة الجيزة واستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المحل المشار إليه يقع بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وأنه مؤجر لعدد من الأشخاص الذين يتولون إدارته كمقهى يعمل دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وأكدت التحريات عدم صحة ما ورد في مقطع الفيديو المتداول بشأن استخدام المحل لممارسة أعمال منافية للآداب، وثبوت أن النشاط الفعلي للمكان يقتصر على تشغيله كمقهى غير مرخص.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمين على إدارة المقهى، وهم 3 سيدات وشخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، حيث أقروا خلال التحقيقات بإدارة المكان كمقهى دون ترخيص.

كما نجحت القوات في تحديد وضبط الشخص المسؤول عن تصوير ونشر الفيديو المتداول، وتبين أنه عامل يقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

واعترف المتهم خلال مواجهته بقيامه بتصوير ونشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا على غير الحقيقة أن المحل يعمل ككوافير ويُستخدم في أنشطة منافية للآداب.

وأوضح المتهم أن إقدامه على نشر تلك المزاعم جاء بسبب إقامته بالقرب من المقهى وتضرره من الضوضاء والإزعاج الصادر عنه.

جرى تحرير المحضر اللازم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيزة قسم شرطة الأهرام وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

واشنطن تشدد موقفها وتربط الاتفاق مع إيران بتلبية مطالب محددة
شئون عربية و دولية

واشنطن تشدد موقفها وتربط الاتفاق مع إيران بتلبية مطالب محددة
"الحياة اختيارات وقرارات".. أول تعليق من ميدو على إعلان محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

"الحياة اختيارات وقرارات".. أول تعليق من ميدو على إعلان محمد صلاح
خبير: المشهد بين أمريكا وإيران تحول إلى "مصارعة ثيران" والشعوب هي الخاسر
أخبار مصر

خبير: المشهد بين أمريكا وإيران تحول إلى "مصارعة ثيران" والشعوب هي الخاسر
مصرع شخصين وإصابة مُسن في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الجلاوية في سوهاج
أخبار المحافظات

مصرع شخصين وإصابة مُسن في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الجلاوية في سوهاج
الداخلية تكشف حقيقة فيديو "الكوافير" المثير للجدل في الجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة فيديو "الكوافير" المثير للجدل في الجيزة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع والنفط والدولار يتراجعان.. الأسواق تتفاعل مع قرار ترامب برفع الحصار على إيران
موعد عودة الموجات الحارة يونيو 2026.. الأرصاد تكشف خريطة طقس الأيام المقبلة