كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بشأن قيام عدد من الأشخاص من جنسية أجنبية بإدارة أحد المحال بمنطقة الجيزة واستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المحل المشار إليه يقع بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وأنه مؤجر لعدد من الأشخاص الذين يتولون إدارته كمقهى يعمل دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وأكدت التحريات عدم صحة ما ورد في مقطع الفيديو المتداول بشأن استخدام المحل لممارسة أعمال منافية للآداب، وثبوت أن النشاط الفعلي للمكان يقتصر على تشغيله كمقهى غير مرخص.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمين على إدارة المقهى، وهم 3 سيدات وشخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، حيث أقروا خلال التحقيقات بإدارة المكان كمقهى دون ترخيص.

كما نجحت القوات في تحديد وضبط الشخص المسؤول عن تصوير ونشر الفيديو المتداول، وتبين أنه عامل يقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

واعترف المتهم خلال مواجهته بقيامه بتصوير ونشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا على غير الحقيقة أن المحل يعمل ككوافير ويُستخدم في أنشطة منافية للآداب.

وأوضح المتهم أن إقدامه على نشر تلك المزاعم جاء بسبب إقامته بالقرب من المقهى وتضرره من الضوضاء والإزعاج الصادر عنه.

جرى تحرير المحضر اللازم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.