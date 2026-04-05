أول تعليق من هنا جودة بعد إنجازها في كأس العالم لتنس الطاولة

كتب : محمد عبد الهادي

02:43 م 05/04/2026
    هنا جودة
    هنا جودة تودع بطولة العالم (1)
    هنا جودة تودع بطولة العالم (2)
    هنا جودة
    هنا جودة تفوز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي فئة إفضل ناشئ عربي
    تنس طاولة - هنا جودة
    هنا جودة لاعب تنس الطاولة بالأهلي
    هنا جودة
    هنا جودة

عبرت بطلة التنس هنا جودة، عن سعادتها بالإنجاز التاريخي الذي حققته في بطولة كأس العالم لتنس الطاولة ووصولها لدور ربع النهائي في البطولة التي أقيمت في الصين.

وصلت هنا جودة لربع نهائي البطولة في إنجاز تاريخي كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تصل لهذا الدور، قبل أن تخسر من المصنفة الأولى عالميا الصينية سون يينج شا.

تعليق هنا جودة على إنجاز كأس العالم لتنس الطاولة

نشرت هنا جودة مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت فيه :"شكرا لكل من راسلني ودعمني بعد البطولة، وكل اللي وجهلي كلام حلو في البطولة".

وتابعت: "ان شاء الله هشتغل أكتر وأكتر أوصل وأحقق أكتر من كده وبوجه ليكم الشكر مرة ثانية".

