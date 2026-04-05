عبرت بطلة التنس هنا جودة، عن سعادتها بالإنجاز التاريخي الذي حققته في بطولة كأس العالم لتنس الطاولة ووصولها لدور ربع النهائي في البطولة التي أقيمت في الصين.

وصلت هنا جودة لربع نهائي البطولة في إنجاز تاريخي كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تصل لهذا الدور، قبل أن تخسر من المصنفة الأولى عالميا الصينية سون يينج شا.

تعليق هنا جودة على إنجاز كأس العالم لتنس الطاولة

نشرت هنا جودة مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت فيه :"شكرا لكل من راسلني ودعمني بعد البطولة، وكل اللي وجهلي كلام حلو في البطولة".

وتابعت: "ان شاء الله هشتغل أكتر وأكتر أوصل وأحقق أكتر من كده وبوجه ليكم الشكر مرة ثانية".

إقرأ أيضًا:

"كبش فداء".. كيف دافعت جماهير ليفربول عن محمد صلاح (صور)



أول بطل في الإسماعيلية.. كل ماتريد معرفته عن نادي القناة بعد عودته للممتاز



