مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

بتروجت

جميع المباريات

"صلاح ضد مرموش".. موعد مباراة ليفربول ومان سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب : يوسف محمد

01:06 ص 04/04/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح وعمر مرموش (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح ومرموش
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح ومرموش
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش ومحمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح وعمر مرموش
  • عرض 8 صورة
    مرموش وصلاح
  • عرض 8 صورة
    صلاح ضد مرموش (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي اليوم السبت الموافق 4 أبريل الجاري، نظيره مان سيتي الإنجليزي، في إطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ومان سيتي في كاس الاتحاد الإنجليزي

وتقام مباراة ليفربول ضد مان سيتي اليوم السبت الموافق 4 أبريل الجاري، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2025-2026.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم السبت، في تمام الساعة الساعة 1.45 دقيقة مساءً، على ملعب "الاتحاد" معقل فريق مانشستر سيتي.

ويذكر أن مباراة اليوم بين مان سيتي وليفربول، ستكون الأخيرة للنجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، الذي أعلن الرحيل عن الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

أرقام محمد صلاح أمام مان سيتي

وستكون مباراة اليوم، هى المباراة رقم 26 التي يخوضها النجم المصري محمد صلاح أمام مان سيتي، حيث واجه الفريق السيتي في 25 مباراة من قبل.

وخلال 25 مباراة سابقة خاضها صلاح أمام مان سيتي، تمكن من تسجيل 134 هدفا وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

كما يحتل محمد صلاح المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، برصيد 13 هدفا وبفارق هدفين عن المتصدر إيان رش صاحب الـ15 هدفا.

أقرأ أيضًا:

نبيه: منتخب مصر فاجأ الجميع أمام إسبانيا.. والهجوم بحاجة للتطوير

استشهاد والده وفقدان شقيقه.. أيمن حسين نجم منتخب العراق من مأساة الحرب للمجد الكروي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول ومان سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي محمد صلاح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
زووم

"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
الإحصاء: ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 4.8 مليار دولار خلال
اقتصاد

الإحصاء: ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 4.8 مليار دولار خلال
على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من
أخبار مصر

على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من
5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
نصائح طبية

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار جميع سيارات إم جي الجديدة في مصر
أخبار السيارات

"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار جميع سيارات إم جي الجديدة في مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق