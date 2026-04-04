يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي اليوم السبت الموافق 4 أبريل الجاري، نظيره مان سيتي الإنجليزي، في إطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ومان سيتي في كاس الاتحاد الإنجليزي

وتقام مباراة ليفربول ضد مان سيتي اليوم السبت الموافق 4 أبريل الجاري، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2025-2026.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم السبت، في تمام الساعة الساعة 1.45 دقيقة مساءً، على ملعب "الاتحاد" معقل فريق مانشستر سيتي.

ويذكر أن مباراة اليوم بين مان سيتي وليفربول، ستكون الأخيرة للنجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، الذي أعلن الرحيل عن الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

أرقام محمد صلاح أمام مان سيتي

وستكون مباراة اليوم، هى المباراة رقم 26 التي يخوضها النجم المصري محمد صلاح أمام مان سيتي، حيث واجه الفريق السيتي في 25 مباراة من قبل.

وخلال 25 مباراة سابقة خاضها صلاح أمام مان سيتي، تمكن من تسجيل 134 هدفا وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

كما يحتل محمد صلاح المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، برصيد 13 هدفا وبفارق هدفين عن المتصدر إيان رش صاحب الـ15 هدفا.

أقرأ أيضًا:

نبيه: منتخب مصر فاجأ الجميع أمام إسبانيا.. والهجوم بحاجة للتطوير

استشهاد والده وفقدان شقيقه.. أيمن حسين نجم منتخب العراق من مأساة الحرب للمجد الكروي