الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

بتروجت

"غياب رافينيا".. تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني

كتب : يوسف محمد

08:32 م 04/04/2026 تعديل في 08:34 م
    مشادة بين لاعبي برشلونة وريال مدريد (1)
    مشادة بين لاعبي برشلونة وريال مدريد (1)
    مشادة بين لاعبي برشلونة وريال مدريد (3)
    مشادة بين لاعبي برشلونة وريال مدريد (4)
    مشادة بين لاعبي برشلونة وريال مدريد (5)

استقر الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة هانزي فليك، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أتليتكو مدريد، في بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في إطار منافسات الجولة الـ30 بالدوري الإسباني.

ويشهد تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، غياب النجم البرازيلي رافينيا، بسبب الإصابة التي تعرض لها، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الماضية.

تشكيل برشلونة أمام أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، باو كوبارسي وإريك جارسيا

خط الوسط: بيدري، جيرارد مارتين وفيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال، داي أولمو وماركوس راشفورد

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويدخل فريق برشلونة مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، جمعهم من 29 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 57 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات بالمسابقة.

وكان ريال مدريد صاحب المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، تلقى هزيمة مفاجأة اليوم السبت أمام نظيره ريال مايوركا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
شائعات طاردت عبدالرحمن أبو زهرة.. "من الزهايمر إلى أورام الرئة"
نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
