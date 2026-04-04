استقر الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة هانزي فليك، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أتليتكو مدريد، في بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في إطار منافسات الجولة الـ30 بالدوري الإسباني.

ويشهد تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، غياب النجم البرازيلي رافينيا، بسبب الإصابة التي تعرض لها، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الماضية.

تشكيل برشلونة أمام أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، باو كوبارسي وإريك جارسيا

خط الوسط: بيدري، جيرارد مارتين وفيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال، داي أولمو وماركوس راشفورد

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويدخل فريق برشلونة مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، جمعهم من 29 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 57 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات بالمسابقة.

وكان ريال مدريد صاحب المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، تلقى هزيمة مفاجأة اليوم السبت أمام نظيره ريال مايوركا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

