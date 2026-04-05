استقبل وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، لاعبة المنتخب المصري لتنس الطاولة هنا جودة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة اللواء أشرف حلمي عقب تحقيقها إنجازاً تاريخياً بالتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للسيدات لتنس الطاولة بالصين.

جوهر نبيل يشيد بأداء هنا جودة

أشاد وزير الشباب والرياضة بالأداء المتميز الذي قدمته اللاعبة، مؤكدًا أن ما حققته هنا جودة يُعد إنجازًا غير مسبوق يعكس تطور مستوى تنس الطاولة المصري، ويؤكد قدرة الأبطال المصريين على المنافسة بقوة في المحافل الدولية.

كما أوضح الوزير أن البطولة التي أقيمت في ماكاو بالصين تُعد واحدة من أقوى بطولات كأس العالم، مشيرًا إلى أن هنا جودة قدمت أداءً قويًا للغاية خلال مشوارها، وظهرت بشكل مشرف أمام المصنفات الأوائل على العالم، بما في ذلك بطلات أولمبيات الصين، وهو ما يعكس مدى تطورها الفني وقدرتها على مقارعة أفضل لاعبات العالم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تدعم أبطالها بشكل كامل وتقف خلفهم في مختلف البطولات الدولية، موضحًا أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر عالياً في المحافل العالمية.

إنجاز هنا جودة في بطولة كأس العالم لسيدات تنس الطاولة

كانت هنا جودة قد سطّرت إنجازاً تاريخياً بعد تأهلها إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم للسيدات، عقب فوزها المثير على اللاعبة الفرنسية جيا نان يوان، المصنفة رقم 24 عالمياً، بنتيجة 4-3 في عدد الأشواط، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة المقامة في ماكاو بالصين.

وبهذا الإنجاز، أصبحت هنا جودة أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات لتنس الطاولة، في خطوة تعكس ريادة الرياضة المصرية وتفتح آفاقاً جديدة نحو تحقيق المزيد من النجاحات على الساحة العالمية.