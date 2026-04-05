كشف محمد إسماعيل، المشرف العام على الكرة بنادي إنبي، حقيقة ما تردد بشأن وجود اشتباك بين محمود عبدالمنعم “كهربا” والمدير الفني حمزة الجمل، وذلك عقب خسارة الفريق أمام بيراميدز في بطولة كأس مصر.

وتعرض إنبي لهزيمة ثقيلة أمام بيراميدز بنتيجة 4-0، في مواجهة أقر خلالها إسماعيل بصعوبة اللقاء، مؤكدًا أن فارق الخبرات كان له الدور الأكبر في حسم النتيجة، واصفًا المباراة بأنها “للنسيان”.

وقال إسماعيل، في تصريحات تليفزيونية، إن الفريق لم يظهر بالمستوى المطلوب، مشيرًا إلى أن اللاعبين لم يتمكنوا من مجاراة خبرات المنافس في مثل هذه المواجهات.

حقيقة الاشتباك بين كهربا وحمزة الجمل

ونفى المشرف العام على الكرة بشكل قاطع ما أُثير حول وجود أزمة أو اشتباك بين كهربا وحمزة الجمل، مؤكدًا: “لا توجد أي خلافات بين اللاعب والجهاز الفني، وكل ما تردد غير صحيح تمامًا، ولا نعلم مصدر هذه الأنباء”.

وأشاد إسماعيل بدور كهربا داخل الفريق، موضحًا أنه من العناصر الأساسية وصاحب خبرات كبيرة، إلى جانب التزامه داخل وخارج الملعب.

وأضاف أن عقد اللاعب مستمر حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يتم حسم موقفه النهائي لاحقًا، سواء بالاستمرار أو الرحيل، خاصة في حال تلقي عروض رسمية لضمه.

وفي سياق متصل، أشار إسماعيل إلى تلقي النادي عروضًا من أندية ليبية للتعاقد مع مصطفى شكشك، عقب نهاية فترة إعارته إلى أهلي طرابلس، مؤكدًا أن إدارة إنبي ستدرس هذه العروض خلال الفترة المقبلة.

