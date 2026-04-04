حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة فوزاً مريحاً على حساب ضيفه ضمك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن للمحترفين لموسم 2025-2026.

أهداف مباراة أهلي جدة وضمك

وسجل ثلاثية الأهلي كلاً من ضاري العنزي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 4، قبل أن يضيف إيفان توني الهدف الثاني في الدقيقة 6، فيما اختتم ماثيوس جونسالفيس الأهداف بتسجيل الثالث في الدقيقة 56.

ترتيب الأهلي وضمك بعد نهاية المباراة

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 65 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني مؤقتاً في جدول ترتيب الدوري، متفوقاً بفارق نقطة عن الهلال، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر النصر، بينما تجمد رصيد ضمك عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر.

رقم قياسي للأهلي في المباراة

وشهد اللقاء تحقيق الأهلي رقماً مميزاً، بعدما واصل التسجيل على ملعبه للمباراة الـ36 على التوالي في دوري روشن وهو إنجاز تاريخي غير مسبوق يعكس القوة الهجومية للراقي.

