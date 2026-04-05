إعلان

مصر تدين الاعتداء على سفارة الإمارات في دمشق

كتب : محمد جعفر

01:16 م 05/04/2026

وزير الخارجية بدر عبد العاطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدانت مصر بشكل قاطع أعمال الشغب ومحاولة التخريب التي استهدفت مقر بعثة دولة الإمارات في دمشق ومقر رئيس البعثة.

وشددت القاهرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية وتأمين البعثات والمقار الدبلوماسية والعاملين فيها، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأكدت مصر أن أي استهداف للبعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي، مجددة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومؤكدة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية وتأمين البعثات الدبلوماسية وفق القوانين الدولية.

صورة-1

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية مصر استهداف سفارة الإمارات بدمشق اتفاقية فيينا تضامن مصر مع الإمارات

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

