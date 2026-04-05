أدانت مصر بشكل قاطع أعمال الشغب ومحاولة التخريب التي استهدفت مقر بعثة دولة الإمارات في دمشق ومقر رئيس البعثة.

وشددت القاهرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية وتأمين البعثات والمقار الدبلوماسية والعاملين فيها، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأكدت مصر أن أي استهداف للبعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي، مجددة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومؤكدة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية وتأمين البعثات الدبلوماسية وفق القوانين الدولية.