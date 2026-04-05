أعرب مارك كوكوريلا، لاعب منتخب إسبانيا، عن استيائه من بعض التصرفات الجماهيرية التي شهدتها مواجهة “اللاروخا” أمام منتخب مصر، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد فرض التعادل السلبي على مضيفه الإسباني، في اللقاء الودي الذي جمعهما على ملعب “آر سي دي إي” بمدينة برشلونة، في ختام معسكر شهر مارس الماضي.

وشهدت المباراة إثارة للجدل، بعدما أطلقت فئة من جماهير إسبانيا صافرات استهجان خلال عزف النشيد الوطني المصري، إلى جانب هتافات مسيئة للإسلام خلال مجريات اللقاء.

تصريحات كوكوريلا نجم منتخب إسبانيا

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قال كوكوريلا: “كان ذلك مؤسفًا.. يجب توخي الحذر، فقد كانت محاولة لإزعاج المنافسين أو استفزازهم”.

وأضاف: “مثل هذه التصرفات قد تُسيء للآخرين، وفي النهاية قد تتحول متعة المباراة إلى مشكلات أكبر”.

وتطرق كوكوريلا إلى الأجواء التي صاحبت مشاركة زميله خوان جارسيا، مؤكدًا أن ردود الفعل الجماهيرية كانت متوقعة، خاصة مع مشاركته الأولى دوليًا.

وأوضح: “كنا نتوقع حدوث شيء ما، وتحدثنا عن ذلك بشكل ساخر خلال الأسبوع، لكن في النهاية كانت أقلية فقط من أطلقت صافرات الاستهجان”.

واختتم تصريحاته بالإشادة بباقي الجماهير، قائلًا: “الغالبية كانت رائعة، وسمعتهم يهتفون باسم خوان جارسيا.. كانت لحظة مميزة له، خاصة أنها مباراته الأولى مع المنتخب”.

