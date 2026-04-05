واصل الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم كولومبوس كرو، تألقه اللافت في منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز مهم على أتالانتا يونايتد بنتيجة 3-1، ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

وسجل أبو علي هدفين مميزين خلال اللقاء، حيث افتتح التسجيل برأسية متقنة مستغلًا عرضية داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف هدفًا ثانيًا رائعًا بتسديدة قوية من خارج المنطقة سكنت المقص الأيسر، في لقطة حظيت بإشادة واسعة.

وسام أبو علي يتساوى مع ميسي

ورفع المهاجم الفلسطيني رصيده إلى 5 أهداف خلال 6 مباريات، إلى جانب صناعة هدف واحد، ليواصل حضوره القوي في سباق الهدافين، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب.

ويتأخر أبو علي بفارق هدفين عن ثنائي الصدارة، الإنجليزي سام سوريدج والكرواتي بيتر موسى، اللذين يملكان 7 أهداف لكل منهما.

كما تساوى أبو علي في عدد الأهداف مع عدد من نجوم الدوري، يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، إلى جانب نيكولاس فرنانديز (نيويورك سيتي)، جواو كلاوس (لوس أنجلوس جالاكسي)، جوليان زاكروزفسكي (نيويورك ريد بولز)، وبريان وايت (فانكوفر وايتكابس).

هدفي وسام أبو علي مع كولومبوس كرو

Can't let Abou Ali get space in the box 😉



(1/2) pic.twitter.com/du90LCp1eS — The Crew (@ColumbusCrew) April 5, 2026

ABOU ALI BANGER ALERT 🚨



(2/2) 😉 pic.twitter.com/2xdTds4OPy — The Crew (@ColumbusCrew) April 5, 2026

