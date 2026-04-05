مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

جميع المباريات

بهدف عالمي.. وسام أبو علي يعادل ميسي في الدوري الأمريكي (فيديو)

كتب : محمد خيري

11:31 ص 05/04/2026 تعديل في 04:32 م

وسام أبو علي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم كولومبوس كرو، تألقه اللافت في منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز مهم على أتالانتا يونايتد بنتيجة 3-1، ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

وسجل أبو علي هدفين مميزين خلال اللقاء، حيث افتتح التسجيل برأسية متقنة مستغلًا عرضية داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف هدفًا ثانيًا رائعًا بتسديدة قوية من خارج المنطقة سكنت المقص الأيسر، في لقطة حظيت بإشادة واسعة.

وسام أبو علي يتساوى مع ميسي

ورفع المهاجم الفلسطيني رصيده إلى 5 أهداف خلال 6 مباريات، إلى جانب صناعة هدف واحد، ليواصل حضوره القوي في سباق الهدافين، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب.

ويتأخر أبو علي بفارق هدفين عن ثنائي الصدارة، الإنجليزي سام سوريدج والكرواتي بيتر موسى، اللذين يملكان 7 أهداف لكل منهما.

كما تساوى أبو علي في عدد الأهداف مع عدد من نجوم الدوري، يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، إلى جانب نيكولاس فرنانديز (نيويورك سيتي)، جواو كلاوس (لوس أنجلوس جالاكسي)، جوليان زاكروزفسكي (نيويورك ريد بولز)، وبريان وايت (فانكوفر وايتكابس).

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كولومبوس كرو الدوري الأميريكي وسام أبو علي

أحدث الموضوعات

طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
أخبار المحافظات

أخبار و تقارير

زووم

أخبار العقارات

شئون عربية و دولية

أخبار

المزيد

