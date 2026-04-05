أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بقرية مرصفا التابعة لمركز ومدينة بنها، للوقوف على جودة مياه الشرب والخدمات المقدمة للأهالي، في استجابة فورية لمطالب المواطنين، وذلك بحضور المهندس محمد فودة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية وعدد من القيادات التنفيذية.

تفقد المحطة وخطة التوسعات

بدأ المحافظ جولته بتفقد محطة مياه مرصفا (حديد ومنجنيز)، والتي تعمل بطاقة 50 لتر/ثانية وتعتمد على بئر عميق بعمق 260 متر، حيث اطلع على آلية معالجة المياه وفق النسب القياسية. كما تابع أعمال التوسعات الجارية لرفع كفاءة المحطة لتصل طاقتها إلى 130 لتر/ثانية، من خلال حفر بئر إضافي، بما يساهم في إنهاء مشكلات ضعف المياه بالقرية.

اختبار عملي لجودة المياه

وحرص المحافظ على التأكد بنفسه من جودة المياه، حيث طلب كوباً من أحد المواطنين وقام بالشرب منه، كما زار منزلين بشكل عشوائي ومعهداً دينياً، ووجّه بسحب عينات فورية من المياه لتحليلها بالمعامل المركزية، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.

توجيهات مشددة لضمان السلامة

وشدد المحافظ خلال تفقده معمل المحطة على ضرورة الاستمرار في سحب العينات الدورية، والتأكد من دقة التحاليل الكيميائية والفيزيائية، مع الالتزام الكامل بالنسب الصحية للمواد المستخدمة في تنقية المياه، لضمان وصول مياه آمنة ونقية للمواطنين.

الاستماع لمطالب الأهالي

وعلى هامش الجولة، عقد المحافظ لقاءً مفتوحاً مع الأهالي للاستماع إلى مطالبهم، والتي شملت ضعف خدمة الإنترنت بالمدرسة الثانوية، والحاجة لدعم المواصلات بعدد 2 أتوبيس، وإعادة فتح سنترال الاتصالات المغلق، بالإضافة إلى تطوير الوحدة الصحية لتصبح مجمعاً طبياً متكاملاً.

وعود بحلول عاجلة

وأكد محافظ القليوبية أنه سيتم دراسة كافة الشكاوى والمطالب بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الجولات الميدانية تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين على أرض الواقع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالقرى.