دعت محافظة القاهرة، في تنبيه عاجل، المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء، وتحديدًا الحاصلين على نموذج (3) وَفق قانون 2019، إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالأحياء التابعين لها؛ لاستكمال إجراءات التصالح شرط سداد رسوم جدية التصالح.

تيسيرات جديدة للمواطنين لإنهاء ملف مخالفات البناء

وأكدت المحافظة أن هذه الخطوة تأتي في إطار إتاحة الفرصة لتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، الذي يقدم تيسيرات جديدة للمواطنين، ويستهدف إنهاء ملف مخالفات البناء المستقرة بشكل قانوني ومنظم.

وقف الدعاوى والأحكام فور قبول طلب التصالح

وأوضحت المحافظة أن القانون الجديد يتيح التصالح في عدد من الحالات؛ مثل تغيير الاستخدام، والتعدي على خطوط التنظيم، وحقوق الارتفاق، إلى جانب منح تسهيلات في السداد تصل إلى التقسيط لمدة 5 سنوات، مع وقف الدعاوى والأحكام فور قبول الطلب، مقابل رسوم فحص وجدية لا تتجاوز 25%.

وشدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على ضرورة التزام المواطنين الحاصلين على نموذج (3) بسرعة استكمال إجراءات التصالح القديمة؛ حفاظًا على حقوقهم والاستفادة من التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد، مؤكدًا أن التأخر قد يعرضهم إلى فقدان هذه المزايا.

رصد أي مخالفات بناء جديدة والتعامل معها بشكل فوري وحاسم

ووجَّه المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية؛ لرصد أي مخالفات بناء جديدة والتعامل معها بشكل فوري وحاسم، مع إزالة التعديات على أراضي الدولة بكل صورها، سواء التابعة للمحافظة أو جهات الولاية، ومنع عودتها مرة أخرى، بالتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية.



ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة لإعادة الانضباط العمراني، وحماية حقوق المواطنين، وفرض سيادة القانون على ملف مخالفات البناء.