حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مواجهة الهلال وضيفه التعاون في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

أهداف مباراة الهلال والتعاون في دوري روشن

وافتتح الهلال التسجيل في الدقيقة 43 عن طريق اللاعب محمد قادر ميتي الذي انطلق من الجهة اليسرى وسدد كرة قوية من زاوية صعبة استقرت في الشباك، مانحاً فريقه التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

ورد التعاون في الشوط الثاني، إذ سجل أندريه جيروتو هدف التعادل في الدقيقة 55 برأسية مميزة، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 67 برأسية أخرى متقنة ليقلب بها النتيجة لصالح الضيوف.

وفي الدقيقة 77، تمكن الهلال من إدراك التعادل بعد تسديدة من مالكوم ارتطمت بدفاع التعاون وتهيأت أمام ماركوس ليوناردو الذي سددها مباشرة داخل المرمى، ليعيد فريقه إلى المباراة مجدداً

ترتيب الفريقين بعد المباراة

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، متأخراً بفارق 5 نقاط عن المتصدر النصر، فيما ارتفع رصيد التعاون إلى 46 نقطة في المركز الخامس.

موعد مباراة الهلال المقبلة والقناة الناقلة

ويستعد الهلال لمواصلة مشواره في دوري روشن، إذ يواجه فريق الخلود يوم الأربعاء 8 أبريل 2026 على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة 29، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات ثمانية التي تمتلك حقوق بث البطولات السعودية حتى عام 2031، إذ تتيح مشاهدة المباريات بتقنية HD بشكل مجاني للجماهير.

إقرأ أيضاً:

