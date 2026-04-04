الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

تعادل مثير بين الهلال والتعاون في قمة دوري روشن

كتب : نهي خورشيد

11:15 م 04/04/2026
    مباراة الهلال والتعاون (1)
    مباراة الهلال والتعاون (2)
    مباراة الهلال والتعاون (4)

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مواجهة الهلال وضيفه التعاون في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

أهداف مباراة الهلال والتعاون في دوري روشن

وافتتح الهلال التسجيل في الدقيقة 43 عن طريق اللاعب محمد قادر ميتي الذي انطلق من الجهة اليسرى وسدد كرة قوية من زاوية صعبة استقرت في الشباك، مانحاً فريقه التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

ورد التعاون في الشوط الثاني، إذ سجل أندريه جيروتو هدف التعادل في الدقيقة 55 برأسية مميزة، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 67 برأسية أخرى متقنة ليقلب بها النتيجة لصالح الضيوف.

وفي الدقيقة 77، تمكن الهلال من إدراك التعادل بعد تسديدة من مالكوم ارتطمت بدفاع التعاون وتهيأت أمام ماركوس ليوناردو الذي سددها مباشرة داخل المرمى، ليعيد فريقه إلى المباراة مجدداً

ترتيب الفريقين بعد المباراة

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، متأخراً بفارق 5 نقاط عن المتصدر النصر، فيما ارتفع رصيد التعاون إلى 46 نقطة في المركز الخامس.

موعد مباراة الهلال المقبلة والقناة الناقلة

ويستعد الهلال لمواصلة مشواره في دوري روشن، إذ يواجه فريق الخلود يوم الأربعاء 8 أبريل 2026 على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة 29، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات ثمانية التي تمتلك حقوق بث البطولات السعودية حتى عام 2031، إذ تتيح مشاهدة المباريات بتقنية HD بشكل مجاني للجماهير.

الهلال التعاون دوري روشن السعودي

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار

