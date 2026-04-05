أول تعليق من هنا جودة بعد إنجازها في كأس العالم لتنس الطاولة

تصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، بعد خسارة فريقه برباعية نظيفة من مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهد اللقاء إهدار صلاح لركلة جزاء تصدى لها حارس السيتي، مما جعله في مرمى انتقادات بعض الجماهير، بينما دافعت عنه فئة كبيرة رافضين فكرة تحمله الخسارة وجعله كبش فداء لمستوي الفريق المتواضع لجميع اللاعبين.

يستعرض "مصراوي"، أبرز تعليقات جماهير ليفربول بعد مباراة مانشستر سيتي كالتالي.

تعليقات جماهير ليفربول عن محمد صلاح

كتب أحد المشجعين عبر منصة "إكس" : "أسوأ نادٍ أوروبي، كيف يعقل أن تمتلكوا لاعبًا مثل محمد صلاح ولا تقدموا له الدعم النفسي الذي يستحقه، كيف تعاملوا أسطورة مثله بهذا الشكل".

وقال مشجع آخر: "لا أعتقد أنني رأيت أي لاعب يتخذ كبش فداء بقدر ما فعل محمد صلاح، هذا لا يقتصر علي ليفربول فقط، بل أيضًا عندما يلعب لمنتخب بلاده".

وقال آخر: "محمد صلاح لاعب رائع، لكن هذا لا يعني عن أهمية وجود مدرب قادر على إدارة المباريات، لا تتوقعوا عصا سحرية من صلاح في ظل الوضع الحالي للفريق".

وشارك مشجع تعليقًا: ""لا يعتبر التراجع الحاد، حادًا إلا عند مقارنة محمد صلاح بمحمد صلاح، الموسم الذي يقدمه على الأقل من ناحية الأرقام موسم جيد لأي جناح على الكوكب".

بينما وجه آخر رسالة لأرني سلوت: "كان لديك صلاح، الهداف الاستثنائي طوال الموسم، لكنك أبعدته عن المرمى بتوظيفه في مركز الجناح دون جدوي حتي خفت بريقه".

وأضاف آخر: "بعد أربعة أهداف تلقي باللوم علي محمد صلاح، الحمد لله انه سيغادر ليفربول، حظًا سعيدًا لسلوت".

