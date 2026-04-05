ضربة لـ 30% من إنتاج الإمارات.. شظايا "هجمات إيرانية" تُشعل مجمع بروج

كتب : مصطفى الشاعر

01:05 م 05/04/2026

تسبب اندلاع عدة حرائق في مجمع "بروج" للبتروكيماويات بدولة الإمارات في توقف كامل لأنشطة المجمع الحيوية، وذلك في أعقاب سقوط شظايا وصواريخ على الموقع، وفقا لما أعلنه المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.


شلل في الإنتاج وتوقف التصدير


أدى هذا الحادث إلى شطب 30% من إجمالي إنتاج البتروكيماويات في دولة الإمارات، حيث يُمثّل مجمع "بروج" ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ويوفر أكثر من 50% من احتياجات البلاد من مادة البولي أوليفين، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأحد.


خسائر بمليارات الدولارات


تصل القدرة الإنتاجية للمجمع إلى نحو 6.4 مليون طن سنويا، بإجمالي مبيعات تتجاوز 5.4 مليون طن، ويدر أرباحا صافية تقدر بنحو 1.1 مليار دولار سنويا من عوائد تبلغ 5.85 مليار دولار، حيث تصدر منتجاته إلى أكثر من 86 دولة حول العالم.


تأثيرات واسعة على الصناعة


يُعد توقف المجمع ضربة لعدة قطاعات تعتمد على منتجاته من "البولي إيثيلين والبولي بروبيلين"، ومنها صناعات البناء والتشييد، التعبئة والتغليف، السيارات، الكابلات، الأنابيب، بالإضافة إلى القطاعات الصحية والتطبيقات الصناعية المختلفة.


يأتي هذا التطور الأمني في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.

