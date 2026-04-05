أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، حالة الاستنفار القصوى عقب رصد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه مناطق واسعة في الجنوب، شملت "بئر السبع وديمونا وعراد والنقب وزيكيم".



إصابة مصنع في "رمات حوفاف"



أفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بوقوع إصابة مباشرة لمصنع في منطقة رمات حوفاف جنوب بئر السبع، إثر سقوط أحد الصواريخ الإيرانية، فيما دوت صفارات الإنذار بشكل متواصل لتحذير السكان من رشقات صاروخية متتالية.



صفارات الإنذار لا تتوقف



شملت الإنذارات المبكرة مناطق النقب بالكامل، بالإضافة إلى منطقة زيكيم شمال قطاع غزة، وسط تقارير عن تجدد القصف الصاروخي الذي استهدف محيط المنشآت الحساسة في ديمونا وبئر السبع، مما دفع الآلاف إلى الملاجئ.



من ناحية أخرى، سادت حالة من الاستنفار الأمني والطبي في مطار "بن جوريون" الدولي الإسرائيلي، اليوم الأحد، عقب انبعاث أدخنة سوداء كثيفة من "طرد مشبوه" وصل ضمن شحنة قادمة من الخارج، مما أدى إلى إخلاء فوري للعاملين في المنطقة.



تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.