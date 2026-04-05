بعد 9 سنوات.. صلاح يظهر للمرة الأخيرة في أنفيلد في هذه المباراة

كتب : هند عواد

08:00 ص 05/04/2026

محمد صلاح بمران ليفربول

يقترب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من توديع ملعب إنفيلد، بعد 9 سنوات داخل الفريق.

رحيل محمد صلاح عم ليفربول

أعلن محمد صلاح، في مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

ويتبقى لمحمد صلاح 7 مباريات رفقة ليفربول في الدوري الإنجليزي، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، يمكن أن يصبحا 5 مباريات في حال وصوله لنهائي البطولة.

آخر مباراة لمحمد صلاح على أنفيلد

المباريات المتبقية لمحمد صلح هي، فولهام وكريستال بالاس وتشيلسي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي، إضافة إلى مباراة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ومباراة نصف النهائي (حال التأهل).

ويخوض ليفربول آخر مباراة له على ملعب أنفيلد، يوم 24 مايو، ضد برينتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
شائعات طاردت عبدالرحمن أبو زهرة.. "من الزهايمر إلى أورام الرئة"
نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص

