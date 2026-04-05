بعد 9 سنوات.. صلاح يظهر للمرة الأخيرة في أنفيلد في هذه المباراة

يقترب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من توديع ملعب إنفيلد، بعد 9 سنوات داخل الفريق.

رحيل محمد صلاح عم ليفربول

أعلن محمد صلاح، في مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

ويتبقى لمحمد صلاح 7 مباريات رفقة ليفربول في الدوري الإنجليزي، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، يمكن أن يصبحا 5 مباريات في حال وصوله لنهائي البطولة.

آخر مباراة لمحمد صلاح على أنفيلد

المباريات المتبقية لمحمد صلح هي، فولهام وكريستال بالاس وتشيلسي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي، إضافة إلى مباراة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ومباراة نصف النهائي (حال التأهل).

ويخوض ليفربول آخر مباراة له على ملعب أنفيلد، يوم 24 مايو، ضد برينتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

أبو تريكة يهاجم سلوت: "أنت طفشت محمد صلاح.. ولا يحتاج لشهادتك"

برباعية قاسية وركلة جزاء مهدرة.. صلاح يخوض آخر مباراة ضد مانشستر سيتي



