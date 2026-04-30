يشتعل الصراع مبكراً على جائزة الكرة الذهبية 2026 بين مختلف النجوم خاصة مع اقتراب حسم المسابقات العالمية بالإضافة إلى بطولة كأس العالم المقبلة 2026 والمقرر لها خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو من العام ذاته.



المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2026



وشهد الموسم الحالي ظهور عدد كبير من الأسماء اللامعة التي فرضت نفسها على عالم الساحرة المستديرة، لذلك يعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز المرشحين للكرة الذهبية 2026، وفقاً لشبكة "lentedesportiva":



1- هاري كين لاعب بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا: يتصدر قائمة المرشحين بفضل موسمه الاستثنائي مع البايرن من حيث الثبات التهديفي والأداء الشامل، إذ يجمع بين التسجيل والقيادة داخل الملعب.

2- مايكل أوليس لاعب بايرن ميونخ ومنتخب فرنسا: يعد من أبرز صانعي اللعب في أوروبا هذا الموسم، بفضل رؤيته الفنية ومهاراته العالية.



3- لامين يامال لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا:رغم صغر سنه قدم مستويات ناضجة تجعله أحد أهم نجوم برشلونة ومنتخب إسبانيا، خاصة مع قدرته على التأثير في المباريات الكبرى.



4- عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا: استعاد مستواه بعد فترة من الإصابات وأصبح عنصراً حاسماً بفضل سرعته وإبداعه مع تأثيره الواضح في المباريات الكبرى.



5- كيليان مبابي لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا: يواصل تقديم مستويات عالمية مع ريال مدريد بعد فترة تأقلم قصيرة، إذ عاد بقوة إلى تسجيل الأهداف وصناعة الفارق في المباريات الحاسمة.



6- لويس دياز لاعب بايرن ميونخ ومنتخب كولومبيا: قدم أداءً مميزاً منذ انتقاله إلى بايرن، وأصبح عنصراً مؤثراً بفضل سرعته وقدرته على التسجيل وصناعة الفرص.



7- خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب جورجيا: يواصل إثارة الإعجاب بمهاراته العالية ومراوغاته المميزة، مع مساهمات هجومية واضحة مع فريقه.



8- ديكلان رايس لاعب آرسنال ومنتخب إنجلترا: أصبح من أبرز لاعبي الوسط في العالم، بفضل قدرته على التوازن بين الدفاع والهجوم إضافة إلى قيادته داخل الملعب.



9- إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي ومنتخب النرويج: رغم تراجع مستواه في بعض الفترات، إلا أنه لا يزال أحد أخطر المهاجمين في العالم بفضل قدرته التهديفية العالية.



10- فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب البرتغال: يعد من أكثر لاعبي الوسط هدوءاً وتحكماً في الإيقاع، إذ يلعب دوراً محورياً في منظومة باريس سان جيرمان.

موقف صلاح من الكرة الذهبية

ويغيب الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي عن القائمة، نتيجة تراجع مستوى الريدز خلال الفترة الأخيرة وخروجه من منافسة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بجانب فشل الفراعنة في حصد لقب كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالمغرب 2025.

إقرأ أيضاً:

