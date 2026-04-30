قررت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثالثة" في كفر الشيخ، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المتهم بقتل بطل كاراتيه بسلاح أبيض "سكين" وسط الحقول الزراعية بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم، بسبب خلافات بينهما، إلى جلسة اليوم الثاني من دور المحكمة في شهر مايو 2026، لاستكمال سماع شهود الإثبات.

هيئة المحكمة وأطراف القضية

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السيد عبده، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز مطر وممدوح علي غالي، وسكرتارية عمرو جمال، في القضية رقم 245 لسنة 2026 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 16 لسنة 2026 كلي كفر الشيخ.

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة تأجيل نظر القضية لاستكمال المرافعة وسماع شهود الإثبات.

إحالة المتهم للمحاكمة

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "حمادة ماهر أبوزيد خليفة" (20 عامًا)، إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه بقتل المجني عليه "محمد السيد حسن السيد"، عمدًا في 26 ديسمبر 2025، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصاباته.

تفاصيل الاتهام

وتبين من قرار الإحالة أن المتهم اعتدى على المجني عليه بعدة ضربات استقرت إحداها في الصدر، كما أحرز سلاحًا أبيض دون مسوغ قانوني، وأحدث به الإصابات التي أودت بحياة المجني عليه وفق تقرير الصفة التشريحية.

شهادات أمام المحكمة

وأكد دفاع المجني عليه أن المحكمة استمعت إلى عدد من شهود الإثبات، الذين أقروا بوقوع الجريمة، مشيرين إلى أن المتهم اصطحب المجني عليه إلى مكان خالٍ من المارة بهدف إنهاء الخلاف بينهما.

كما تم تقديم طلب للمحكمة للاستماع إلى شهادة طفل كان شاهدًا على الواقعة في مكان الحادث، على سبيل الاستدلال.