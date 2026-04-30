وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حول القانون الذي يمكن أن يتبناه حال امتلاكه سلطة إصدار تشريع واحد، وما البنود التي يسعى لتعديلها بشكل عاجل.

وقال "الخولي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إنه يمتلك أكثر من مقترح تشريعي، لكنه يضع قانون المرور في مقدمة أولوياته لما يشهده الشارع من حالة فوضى مرورية تحتاج إلى تدخل حاسم.

تغليظ العقوبات في قانون المرور

أوضح وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه يرى ضرورة تشديد العقوبات داخل قانون المرور الحالي، لمواجهة حالة السيولة المرورية والالتزام بالقواعد المنظمة لحركة السير، مؤكدًا أن الهدف هو إعادة الانضباط للشارع المصري وتحسين المظهر الحضاري.

دعوة لإلغاء التوكتوك

أضاف "الخولي" أنه يتمنى إلغاء منظومة التوكتوك بشكل تدريجي، مع إسناد دراسة هذا الملف إلى الخبراء والمتخصصين لإيجاد بدائل عملية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة أصبحت أحد مظاهر العشوائية في الشارع وتحتاج إلى معالجة جذرية.

وأشار وكيل اللجنة إلى ضرورة تغليظ العقوبات في بعض الجرائم، خاصة ما يتعلق بالتحرش بالأطفال، مؤكدًا أن هذه القضايا تمثل خطورة مجتمعية كبيرة وتستوجب ردعًا قانونيًا أقوى.

مقترحات اقتصادية وتشريعات للاستثمار والإقامة

تطرق وكيل تشريعية النواب، خلال الحوار إلى أفكار تتعلق بتطوير ملف الإقامة للأجانب في مصر، عبر طرح نظام أكثر تنظيمًا وجاذبية للاستثمار، على غرار بعض الدول، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن مثل هذه الأفكار تحتاج إلى دراسة اقتصادية وتشريعية متكاملة قبل تطبيقها.

واختتم المستشار طاهر الخولي، حديثه بالتأكيد على أن الهدف من أي تعديلات أو مقترحات تشريعية هو دعم الدولة المصرية وتعزيز استقرارها، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة.

اقرأ أيضًا:

وكيل تشريعية النواب يكشف مفاجأة في "أسئلة حرجة": مصر بحاجة لثورة تشريعية (فيديو)

وكيل تشريعية النواب يكشف موعد مناقشة "البرلمان" لقانون الأحوال الشخصية (فيديو)