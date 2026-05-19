كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام آخرين وبعض أفراد أسرته باستغلال وظيفتهم والتعدي عليه ووالده أثناء تأدية عمله بمحافظة البحيرة.

الأمن يفحص الفيديو المتداول ويكشف حقيقة الواقعة

بالفحص تبين عدم صحة ما جرى تداوله، وأن الواقعة في أصلها تعود إلى بلاغ بتاريخ 8 من الشهر الجاري، بحدوث خلافات زوجية بين شقيقة القائم على النشر وزوجها، مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية، تطورت إلى مشادة كلامية ومشاجرة بين أفراد الأسرتين، تبادلوا خلالها السب والضرب، ما أسفر عن إصابة أحدهم بكدمات متفرقة.

التحريات: لا صحة لادعاء استغلال وظيفي في الواقعة

وأوضحت التحريات أن المشاجرة لم تتضمن أي استغلال للنفوذ أو تعدٍ على والد القائم على النشر أثناء تأدية عمله، كما زُعم في المنشور المتداول.

بمواجهة القائم على النشر، وهو طالب مقيم بدائرة المركز، أقر باختلاقه الادعاء الكاذب نكاية في الطرف الآخر من الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

