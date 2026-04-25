لحظة بلحظة.. ليفربول 2 -0 كريستال بالاس.. بصلاح يغادر مصابا
كتب : يوسف محمد
يلاقي فريق ليفربول حاليا نظيره كريستال بالاس، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 55 نقطة جمعهم من 33 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة.
تشكيل ليفربول لمواجهة كريستال بالاس
حراسة المرمى: فريدري ودمان
خط الدفاع: كورتيس جونز - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - روبرتسون
خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - فلوريان فيرتز - أليكسيس ماك أليستر
خط الهجوم: محمد صلاح - ألكسندر إيزاك - كودي جاكبو.
أبرز أحداث مباراة ليفربول وكريستال بالاس
الدقيقة 1: بداية المباراة
الدقيقة 7: سيطرة على الكرة من لاعب ليفربول
الدقيقة 11: عؤضية من لاعب ليفربول يبعدها دفاع كريستال بالاس
الدقيقة 22: ركلة جزاء لصالح فريق ليفربول
الدقيقة 25: حكم المباراة يعود للفار لمراجعة لعبة ركلة الجزاء
الدقيقة 26: حكم المباراة يقرر إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو
الدقيقة 35: إيزاك يسجل الهدف الأول لليفربول في مرمى كريستال بالاس
الدقيقة 40: روبرتسون يسجل الهدف الثاني لليفربول في مرمى كريستال بالاس
الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع
الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول
الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني
الدقيقة 51: تسديدة من لاعب كريستال بالاس تمر بجوار مرمى ليفربول
الدقيقة 56: عرضية من لاعب كريستال بالاس يبعده دفاع ليفربول
الدقيقة 63: عرضية من لاعب ليفربول يبعدها دفاع كريستال بالاس