الدوري الإنجليزي

ليفربول

3 1
17:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

خيتافي

0 2
17:15

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:15

ساوثامبتون

الكشف عن تفاصيل إصابة كليان مبابي لاعب ريال مدريد أمام بيتيس

كتب : يوسف محمد

04:52 م 25/04/2026
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت الموافق 25 أبريل الجاري، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم ريال مدريد كليان مبابي، خلال مباراة فريقه أمس أمام ريال بيتيس بالدوري.

وكان النجم الفرنسي تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمس أمام ريال بيتيس الإسباني، مما إلى قيام المدرب أربيلوا باستبداله قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

تفاصيل إصابة كليان مبابي

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مبابي يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، إلا أن الإصابة لا تبدو خطيرة.

وأوضحت الصحيفة أن الفحوصات المبدئية التي خضع لها اللاعب، جاءت مطمئنة وينتظر خضوعه لفحوصات الرنين المغناطيسي، قبل المباراة المقبلة للفريق الملكي بالدوري أمام إسبانيول.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول

ويلاقي فريق ريال مدريد نظيره إٍبانيول يوم 3 مايو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ34 بالدوري الإسباني.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الجمعة، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 74 نقطة من 33 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة.

كيليان مبابي ريال مدريد الدوري الإسباني

معهد الأورام يحذر من علاجات "السوشيال ميديا" ويقدم 14 بروتوكلا معتمدًا
نقص المقابر يفتح ملفًا برلمانيًا عاجلًا.. اقتراح لتنظيم منظومة الدفن
أزمة عبدالرحمن الراشد وعمرو موسى بشأن إيران.. كيف بدأت وما الذي أشعل الخلاف؟
بين إعجاب الجمهور وهجوم النقاد فيلم "Michael" في مرمى الانتقادات.. القصة
رابط الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 وخطوات التظلم عبر مصر الرقمية
