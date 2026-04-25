الكشف عن تفاصيل إصابة كليان مبابي لاعب ريال مدريد أمام بيتيس

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت الموافق 25 أبريل الجاري، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم ريال مدريد كليان مبابي، خلال مباراة فريقه أمس أمام ريال بيتيس بالدوري.

وكان النجم الفرنسي تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمس أمام ريال بيتيس الإسباني، مما إلى قيام المدرب أربيلوا باستبداله قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

تفاصيل إصابة كليان مبابي

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مبابي يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، إلا أن الإصابة لا تبدو خطيرة.

وأوضحت الصحيفة أن الفحوصات المبدئية التي خضع لها اللاعب، جاءت مطمئنة وينتظر خضوعه لفحوصات الرنين المغناطيسي، قبل المباراة المقبلة للفريق الملكي بالدوري أمام إسبانيول.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول

ويلاقي فريق ريال مدريد نظيره إٍبانيول يوم 3 مايو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ34 بالدوري الإسباني.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الجمعة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 74 نقطة من 33 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة.

