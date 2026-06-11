انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الخميس 11-6-2026، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

بنك مصر:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

51.82 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة:

51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.8 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.