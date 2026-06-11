تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الخميس
كتب : آية محمد
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الخميس 11-6-2026، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.
بنك مصر:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
51.82 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك البركة:
51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.8 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.