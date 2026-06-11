إعلان

تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الخميس

كتب : آية محمد

09:44 ص 11/06/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الخميس 11-6-2026، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

بنك مصر:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

51.82 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة:

51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.8 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم بنك مصر بنك القاهرة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الخميس

بعد الإغلاق المؤقت.. استئناف حركة الملاحة الجوية في الكويت
شئون عربية و دولية

بعد الإغلاق المؤقت.. استئناف حركة الملاحة الجوية في الكويت
فسحة ورياضة وهروب من الزحمة.. هكذا غّير كوبري "سليمان عزت" شرق الإسكندرية
أخبار المحافظات

فسحة ورياضة وهروب من الزحمة.. هكذا غّير كوبري "سليمان عزت" شرق الإسكندرية
خطة إسرائيلية لتمويل 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

خطة إسرائيلية لتمويل 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.. ما القصة؟
ساحرة وبعضها مرعب ... أغرب أماكن حول العالم لالتقاط السيلفي والتنزه (صور)
علاقات

ساحرة وبعضها مرعب ... أغرب أماكن حول العالم لالتقاط السيلفي والتنزه (صور)

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

المكسيك

المكسيك

- -

22:00

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

* "حرب الاختصاصات" تشتعل بين الصحة وسلامة الغذاء.. ماذا يحدث؟ (مستندات)
منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026