دخل شباب الأهلي دبي في تصعيد رسمي عقب خسارته أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، على خلفية الجدل التحكيمي الذي شهدته المباراة.

وشهدت الدقائق الأخيرة إلغاء هدف التعادل لصالح شباب الأهلي بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو (VAR)، بداعي استئناف اللعب قبل تنفيذ تبديل لفريق ماتشيدا، وهو القرار الذي أثار اعتراضات واسعة من لاعبي الفريق الإماراتي.

احتجاج رسمي وتصعيد قانوني

ووفقًا لما أوردته صحيفة البيان، تقدّم النادي الإماراتي باحتجاج رسمي مطالبًا بإعادة المباراة، استنادًا إلى ما وصفه بـ"خطأ في تطبيق القانون"، وليس مجرد تقدير تحكيمي.

كما وجّه النادي اعتراضًا مباشرًا على حكم اللقاء الأسترالي شون إيفانز، مؤكدًا تمسكه بكافة حقوقه القانونية وفق لوائح الاتحاد القاري.

بعثة الفريق ترفض مغادرة جدة

في خطوة تصعيدية، قررت بعثة شباب الأهلي البقاء في جدة وعدم المغادرة، لحين الفصل في الاحتجاج المقدم إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وسط تنسيق مستمر مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

النهائي المرتقب

ومن المنتظر أن يلتقي ماتشيدا زيلفيا مع الأهلي السعودي في نهائي البطولة، المقرر إقامته على ملعب الإنماء، السبت المقبل، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات القانونية المتعلقة بالاحتجاج.