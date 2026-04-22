وزير خارجية إسرائيل: لبنان دولة فاشلة تسيطر عليها إيران

كتب : محمد جعفر

02:50 م 22/04/2026

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لبنان إلى العمل مع إسرائيل لنزع سلاح جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران قبل المفاوضات التي ستعقد في واشنطن يوم الخميس.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب اجتماع مماثل عُقد الأسبوع الماضي في واشنطن، وهو أول اجتماع يتحدث فيه البلدان بشكل مباشر منذ عقود.

قال ساعر خلال كلمته بمناسبة عيد الاستقلال أمام سفراء إسرائيل والسلك الدبلوماسي: "ليس لدينا أي خلافات جدية مع لبنان، هناك بعض النزاعات الحدودية البسيطة التي يمكن حلها".

وتابع: " لبنان دولة فاشلة تسيطر عليها إيران من خلال حزب الله، والعقبة أمام السلام والتطبيع بين البلدين هي واحدة وتتمثل حزب الله"، مضيفاً أن لبنان يمكن أن يكون له "مستقبل من السيادة والاستقلال والتحرر من الاحتلال الإيراني".

أنشأ الجيش الإسرائيلي حالياً منطقة عازلة تمتد حوالي 10 كيلومترات (6 أميال) داخل جنوب لبنان بزعم إزالة خطر الصواريخ قصيرة المدى والصواريخ المضادة للدبابات باتجاه شمال إسرائيل.

