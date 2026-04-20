الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
21:00

وست هام يونايتد

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:45

فيورنتينا

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

2 0
19:00

قيصري سبور

هل ينتقل محمد صلاح للدوري الإيطالي؟.. مصدر يجيب

كتب : يوسف محمد

08:01 م 20/04/2026
    محمد صلاح دوري ابطال اوروبا
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح (7)
    محمد صلاح (5)
    لحظة مشاركة محمد صلاح (8)
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    لحظة مشاركة محمد صلاح (6)
    لحظة مشاركة محمد صلاح

لا تزال الوجهة المقبلة للنجم المصري محمد صلاح، غير واضحة حتى الآن خاصة مع إعلان رحيله عن ليفربول، بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وكان محمد صلاح أعلن في وقت سابق، في فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

حقيقة انتقال محمد صلاح للدوري الإيطالي

وقال مصدر مقرب من محمد صلاح، في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك اهتمام من جانب بعض الأندية الإيطالية بالتعاقد مع صلاح".

وأضاف: "بعض الأندية الإيطالية تواصلت مع رامي عباس وكيل صلاح، لكن عن طريق بعض الوسطاء دون تقديم أي عروض رسمية".

واختتم المصدر تصريحاته: "بخلاف الدوري الإيطالي، هناك مفاوضات من قبل اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع محمد صلاح، خاصة في ظل رحيل كريم بنزيما عن الفريق في يناير الماضي".

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

وشارك صلاح مع ليفربول خلال الموسم الحالي 2025-2026، في 38 مباراة بمختلف البطولات حتى الآن، تمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

وكان النجم المصري شارك أمس، في فوز فريقه على حساب إيفرتون بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفا في فوز فريقه أمس على حساب إيفرتون، ليرفع عدد أهدافه في شباك إيفرتون إلى 9 أهداف، ليعادل ستيفين جيرارد في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا.

"هدف الأهلي السابق".. ماركو روزه يتولى القيادة الفنية لبورنموث الإنجليز

"ظهور نجم ريال مدريد".. محمد صلاح يشارك ديفيد بيكهام في إعلان جديد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول

"مرتبك كام يا مجدي؟".. نهاد أبوالقمصان: ضباط الجيش والشرطة اللي بعرف أثبت
إحداها عربية شهيرة.. قائمة أقوى 10 مدن في العالم
"بتعوم في البحر".. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار على متن يخت
هل يجوز دفن المرأة والرجل في قبر واحد؟.. عضوة بالأزهر للفتوى تجيب
احتفالًا بعيد تحرير سيناء.. المتحدث العسكري يعلن إطلاق سلسلة "حكاية بطل"
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)