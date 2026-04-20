لا تزال الوجهة المقبلة للنجم المصري محمد صلاح، غير واضحة حتى الآن خاصة مع إعلان رحيله عن ليفربول، بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وكان محمد صلاح أعلن في وقت سابق، في فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

حقيقة انتقال محمد صلاح للدوري الإيطالي

وقال مصدر مقرب من محمد صلاح، في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك اهتمام من جانب بعض الأندية الإيطالية بالتعاقد مع صلاح".

وأضاف: "بعض الأندية الإيطالية تواصلت مع رامي عباس وكيل صلاح، لكن عن طريق بعض الوسطاء دون تقديم أي عروض رسمية".

واختتم المصدر تصريحاته: "بخلاف الدوري الإيطالي، هناك مفاوضات من قبل اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع محمد صلاح، خاصة في ظل رحيل كريم بنزيما عن الفريق في يناير الماضي".

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

وشارك صلاح مع ليفربول خلال الموسم الحالي 2025-2026، في 38 مباراة بمختلف البطولات حتى الآن، تمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

وكان النجم المصري شارك أمس، في فوز فريقه على حساب إيفرتون بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفا في فوز فريقه أمس على حساب إيفرتون، ليرفع عدد أهدافه في شباك إيفرتون إلى 9 أهداف، ليعادل ستيفين جيرارد في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا.

