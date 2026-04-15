يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ، والتي تجمع بينهما في التاسعة مساءً، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب سانتياجو برنابيو، قد انتهت بفوز بايرن ميونخ بهدفين لهدف على ريال مدريد، ليدخل البافاري لقاء الليلة، متفوقًا في النتيجة على الميرنجي.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، جوناثان تاه، دايوت أوباميكانو، ستانيسيتش.

خط الوسط: بافلوفيتش، لامير، مايكل أوليزي، سيرج جنابري، لويس دياز.

خط الهجوم: هاري كين.



تشكيل ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – أنطونيو روديجر – إيدير ميليتاو – فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيدي فالفيردي – جود بيلينجهام – أردا جولر – إبراهيم دياز

خط الهجوم: كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور



مجريات مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 2: أردا جولر يسجل الهدف الأول لريال مدريد بعد خطأ فادح من مانويل نوير حارس البايرن.

الدقيقة 4: ضغط متواصل من بايرن موينخ لإدارك التعادل.

الدقيقة 6: بايرن ميونخ ينجح في تعديل النتيجة وتسجيل هدف التعادل عن طريق ألكسندر بافلوفيتش يسجل.

الدقيقة 10: استحواذ علي الكرة للاعبي بايرن ميونخ في وسط ملعب ريال مدريد.

الدقيقة 14: هجمة خطيرة لبايرن ميونخ ودفاعات الريال تتدخل.

الدقيقة 17: كيليان مبابي يطلق تسديدة قويةتمر بجوار مرمي بايرن ميونخ.

الدقيقة 20: مبابي يهدر فرصة هدف آخر بانفراد علي المرمي ولكن دفاع بايرن يتدخل ويبعد الكرة.

الدقيقة 23: ميندي يطالب بالحصول علي ركلة جزاء والحكم يطالب باستمرار اللعب.

الدقيقة 25: كيميتش لاعب بايرن ميونخ يسدد كرة قوية ولونين حارس الريال يتصدي.

الدقيقة 27: مبابي يمرر كرة عرضية ونوير يبعدها

الدقيقة 29: أردا جولر يسجل الهدف الثاني لريال مدريد من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء سددها بقوة وسكنت شباك نوير.

الدقيقة 33: جنابري يسدد كرة قوية وحارس ريال مدريد يتصدي لها.

الدقيقة 37: هاري كين يسجل هدف التعادل لبايرن ميونخ وتصبح النتيجة 2-2 حتي الأن.

الدقيقة 41: مبابي يسجل الهدف الثالث لريال مدريد.

الدقيقة 45+2: الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 3-2.

الدقيقة 52+2: بنهاية الشوط الأول بتلك النتيجة، تصبح نتيجة إجمالي مباراتي الذهاب والإياب 4-4.