الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

0 1
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

0 1
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

1 0
16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

1 1
20:00

السد القطري

يتبقى 6 مباريات.. ماذا يحتاج آرسنال لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي؟

كتب : محمد عبد الهادي

08:09 م 13/04/2026

آرسنال

يبحث فريق آرسنال بقيادة مدربه مايكل أرتيتا، مواصلة مشواره التاريخي هذا الموسم بعدما بات قريبًا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي منذ آخر تتويج له باللقب في موسم 2003/2004.

ويحتل أرسنال في الموسم الجاري صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة، مع تبقي 6 مباريات لختام مشواره بالمسابقة.

مباريات أرسنال المتبقية في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد أرسنال: 19 أبريل

أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد: 25 أبريل

أرسنال ضد فولهام: 2 مايو

وست هام يونايتد ضد آرسنال: 10 مايو

أرسنال ضد بيرنلي: 17 مايو

كريستال بالاس ضد أرسنال: 24 مايو

ماذا يحتاج آرسنال للفوز بالدوري الإنجليزي؟

يحتاج أرسنال إلى 16 نقطة من أصل 18 ممكنة ليحسم اللقب دون الاعتماد على نتائج مانشستر سيتي.

أي أنه يحتاج خمسة انتصارات وتعادل واحد ليصل إلى النقطة 86 نقطة ويتوج بالدوري دون النظر لنتائج غيره.

حيث أن أقصى عدد نقاط يمكن لمانشستر سيتي الوصيف الوصول إليه هو 85 نقطة.

إقرأ أيضًا:
مصدر يحسمها.. هل يرفض الأهلي انضمام لاعبيه للمنتخب قبل الأجندة الدولية؟

رسميًا.. رابطة الأندية تعلن إيقاف حسين الشحات أمام بيراميدز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية السعودية وإيران.. ماذا تضمن؟
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية السعودية وإيران.. ماذا تضمن؟
أبراج تتحسن أحوالها المالية وتتخلص من ديونها في أبريل
أبراج تتحسن أحوالها المالية وتتخلص من ديونها في أبريل
قراءة شاملة لتأثيرات حرب إيران.. محمود محيي الدين: الديون خطر والاقتصاد
قراءة شاملة لتأثيرات حرب إيران.. محمود محيي الدين: الديون خطر والاقتصاد
محمد رمضان يشعل الأجواء من تركيا.. تعاون جديد مع مغني الراب Lvbel c5
محمد رمضان يشعل الأجواء من تركيا.. تعاون جديد مع مغني الراب Lvbel c5
"سي إن إن": مسؤول أمريكي يكشف استمرار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران
"سي إن إن": مسؤول أمريكي يكشف استمرار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران

ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو