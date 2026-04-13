يبحث فريق آرسنال بقيادة مدربه مايكل أرتيتا، مواصلة مشواره التاريخي هذا الموسم بعدما بات قريبًا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي منذ آخر تتويج له باللقب في موسم 2003/2004.

ويحتل أرسنال في الموسم الجاري صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة، مع تبقي 6 مباريات لختام مشواره بالمسابقة.

مباريات أرسنال المتبقية في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد أرسنال: 19 أبريل

أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد: 25 أبريل

أرسنال ضد فولهام: 2 مايو

وست هام يونايتد ضد آرسنال: 10 مايو

أرسنال ضد بيرنلي: 17 مايو

كريستال بالاس ضد أرسنال: 24 مايو

ماذا يحتاج آرسنال للفوز بالدوري الإنجليزي؟

يحتاج أرسنال إلى 16 نقطة من أصل 18 ممكنة ليحسم اللقب دون الاعتماد على نتائج مانشستر سيتي.

أي أنه يحتاج خمسة انتصارات وتعادل واحد ليصل إلى النقطة 86 نقطة ويتوج بالدوري دون النظر لنتائج غيره.

حيث أن أقصى عدد نقاط يمكن لمانشستر سيتي الوصيف الوصول إليه هو 85 نقطة.

إقرأ أيضًا:

مصدر يحسمها.. هل يرفض الأهلي انضمام لاعبيه للمنتخب قبل الأجندة الدولية؟

رسميًا.. رابطة الأندية تعلن إيقاف حسين الشحات أمام بيراميدز