يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للمشاركة رفقة بلاده في كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها في يونيو المقبل، في 3 دول، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل 2026 حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته، في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

رقم تاريخي ينتظر رونالدو في كأس العالم 2026

وينتظر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحقيق رقما تاريخيا في النسخة المقبلة من المونديال، حيث ستمثل النسخة المقبلة المشاركة رقم 6 لصاحب الـ41 عاما في هذا المحفل العالمي.

وحال تمكن النجم البرتغالي من تسجيل هدفا في النسخة المقبلة من المونديال، سيحقق رقما قياسيا في البطولة، حيث سيصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 6 نسخ مختلفة بالبطولة.

مجموعة البرتغال في كأس العالم 2026

وفي سياق متصل يتواجد منتخب البرتغال، في المجموعة الـ11 بالمونديال، رفقة كل من: "الكونغو الديمقراطية، أوزباكستان وكولومبيا".

ويستهل منتخب البرتغال مبارياته في كأس العالم 2026، بمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية، يوم 17 يونيو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:

