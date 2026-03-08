يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره جالاتا سراي التركي، يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وتقام مباراة جالاتا سراي أمام ليفربول، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 مارس الجاري، في تمام الساعة 9.45 دقيقة مساءً، في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

نتيجة آخر مباراة جمعت بين ليفربول وجالاتا سراي

وكان فريق جالاتا سراي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره ليفربول بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما بمرحلة الدوري بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام جالاتا سراي

ويستعد النجم المصري لتحقيق رقما تاريخيا في بطولة دوري أبطال أوروبا، حال مشاركته في مباراة فريقه ليفربول أمام جالاتا سراي يوم الثلاثاء المقبل.

وحال شارك صاحب الـ33 عاما في مباراة الريدز المقبلة أمام جالاتا سراي، سيصبح أكثر لاعب في تاريخ ليفربول مشاركة في دوري أبطال أوروبا برصيد 81 مباراة، متخطيا نجم الفريق السابق جيمي كارجر.

وحال تمكن النجم المصري محمد صلاح، تسجيل هدف في مرمى جالاتا سراي يوم الثلاثاء المقبل، سيصل إلى الهدف رقم 50 في بطولة دوري الأبطال، ليكون أول لاعب أفريقي يصل إلى هذا العدد من الأهداف.

