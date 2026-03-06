تفاصيل زيارة ميسي المرتقبة للبيت الأبيض..هل يلتقي ترامب؟

"لم تكن رغبته التسجيل فقط".. بيل يكشف حقيقة خلافه مع رونالدو في ريال مدريد

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي، لزيارة البيت الأبيض لأول مرة، ضمن احتفالية خاصة بفريقه بعد تتويجه بلقب كأس الدوري الأمريكي للمحترفين MLS، وفقاً ما أكدت صحيفة ديلي ميل.

تفاصيل زيارة ميسي المرتقبة للبيت الأبيض

ومن المقرر أن يلتقي ميسي بالرئيس دونالد ترامب خلال الحفل في العاصمة واشنطن برفقة زملائه في الفريق، بعد عام من رفضه دعوة من الرئيس السابق جو بايدن في يناير 2025 لتسلمه وسام الحرية الرئاسي بسبب تضارب المواعيد والتزامات سابقة.

وكشفت إدارة ميسي عن سبب رفضه حضور الحفل الأول:"يشعر بفخر كبير لتلقي هذا التكريم، لكنه غير قادر على الحضور ويأمل في فرصة للقاء بالرئيس مستقبلاً".

ويأتي تكريم البيت الأبيض لفريق ميامي بعد أن فاز بكأس الدوري لأول مرة في تاريخه، بعد ثمانية أعوام من تأسيسه بمشاركة مجموعة مالكة تضم ديفيد بيكهام.

والجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي قبل انطلاق كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، والتي ستستضيفها 11 مدينة أمريكية إلى جانب كندا والمكسيك، بإجمالي 78 مباراة، على أن يقام النهائي على ملعب ميتلايف يوم 19 يوليو.