مدرب نيوم يعلن غياب أحمد حجازي أمام النصر لهذا السبب

أعلن الفرنسي كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق نادي نيوم السعودي، غياب المدافع المصري أحمد حجازي عن مواجهة نادي النصر السعودي في الدوري السعودي، بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا.

ويلتقي النصر مع نيوم على ملعب الأول بارك في التاسعة مساء السبت المقبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

سر غياب أحمد حجازي عن مباراة النصر

قال جالتييه خلال المؤتمر الصحفي إن حجازي سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة، مؤكدًا أن عون السلولي سيشارك بدلًا منه في الخط الدفاعي.

وأضاف أن الفريق سيلعب بأسلوبه المعتاد سواء شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أو غاب عن اللقاء، مشيرًا إلى وجود عناصر أخرى مميزة في صفوف النصر مثل ساديو ماني وجواو فيليكس.

