مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

0 0
21:30

الأهلي

الدوري المصري

حرس الحدود

0 0
21:30

بيراميدز

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

0 1
21:30

البنك الاهلي

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كريستال بالاس

كأس فرنسا

ليون

- -
22:10

لانس

جميع المباريات

إعلان

مدرب نيوم يعلن غياب أحمد حجازي أمام النصر لهذا السبب

كتب : محمد عبد الهادي

09:13 م 05/03/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    نيوم السعودي يكرم أحمد حجازي (3)
  • عرض 14 صورة
    نيوم السعودي يكرم أحمد حجازي (2)
  • عرض 14 صورة
    أحمد حجازي وزوجته
  • عرض 14 صورة
    أحمد حجازي وزوجته
  • عرض 14 صورة
    أحمد حجازي وزوجته
  • عرض 14 صورة
    محمود حجازي مع عائشة بن أحمد في ملف سري (2)
  • عرض 14 صورة
    محمود حجازي مع عائشة بن أحمد في ملف سري
  • عرض 14 صورة
    أحمد حجازي وزوجته
  • عرض 14 صورة
    أحمد حجازي وزوجته
  • عرض 14 صورة
    أحمد حجازي وزوجته وشريف إكرامي وزوجته
  • عرض 14 صورة
    أحمد حجازي ضد أوروجواي في كأس العالم 2018
  • عرض 14 صورة
    أحمد حجازي (3)
  • عرض 14 صورة
    أحمد حجازي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الفرنسي كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق نادي نيوم السعودي، غياب المدافع المصري أحمد حجازي عن مواجهة نادي النصر السعودي في الدوري السعودي، بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا.

ويلتقي النصر مع نيوم على ملعب الأول بارك في التاسعة مساء السبت المقبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

سر غياب أحمد حجازي عن مباراة النصر

قال جالتييه خلال المؤتمر الصحفي إن حجازي سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة، مؤكدًا أن عون السلولي سيشارك بدلًا منه في الخط الدفاعي.

وأضاف أن الفريق سيلعب بأسلوبه المعتاد سواء شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أو غاب عن اللقاء، مشيرًا إلى وجود عناصر أخرى مميزة في صفوف النصر مثل ساديو ماني وجواو فيليكس.

إقرأ أيضًا:
"محدش سمع الكلام".. تعليق ناري من شوبير بعد عقوبة الكاف ضد الأهلي

انتمائه للزمالك وكوبري الأهلي؟.. 5 اعترافات مثيرة للجدل من محمد بركات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد حجازي نيوم النصر السعودي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لحظة بلحظة.. الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري.. 1-0
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري.. 1-0
تقرير: تكلفة الحرب مع إيران بلغت 3.7 مليار دولار في أول 100 ساعة
شئون عربية و دولية

تقرير: تكلفة الحرب مع إيران بلغت 3.7 مليار دولار في أول 100 ساعة
أغلى علب كحك العيد في 4 متاجر شهيرة.. لن تتوقع سعرها
سفرة رمضان

أغلى علب كحك العيد في 4 متاجر شهيرة.. لن تتوقع سعرها

إغلاق منصة كبرى استخدمها القراصنة لسرقة كلمات المرور.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

إغلاق منصة كبرى استخدمها القراصنة لسرقة كلمات المرور.. ما القصة؟
بدء عرض مسلسل النص التاني.. تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة
دراما و تليفزيون

بدء عرض مسلسل النص التاني.. تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري
"عمايل إيديه وحياة عينيه".. السفارة الألمانية عن المحشي في إفطار المطرية ( صور وفيديو)
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة