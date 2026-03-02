بديلًا للركراكي.. فابريزيو يكشف مدرب المغرب الجديد في كأس العالم 2026

تقام اليوم الجمعة الموافق 6 مارس، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، ومباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة

الجونة ضد وادي دجلة - 9:30 مساء - أون تايم سبورت

الزمالك ضد الاتحاد السكندري - 9:30 مساء - أون تايم سبورت

المصري ضد الإسماعيلي - 9:30 مساء - أون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة

التعاون ضد الفتح - 9:00 مساء - ثمانية

الأهلي ضد الاتحاد - 9:00 مساء - ثمانية

الخليج ضد الحزم - 9:00 مساء - ثمانية

الهلال ضد النجمة - 9:00 مساء - ثمانية

موعد مباراة الدوري الإسباني اليوم الجمعة

سيلتا فيجو ضد ريال مدريد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2

موعد مباراة الدوري الإيطالي اليوم الجمعة

نابولي ضد تورينو - 9:45 مساء - منصة starzplay

موعد مباراة الدوري الفرنسي اليوم الجمعة

باريس سان جيرمان ضد موناكو - 9:45 مساء - بي إن سبورت 1

موعد مباراة الدوري الألماني اليوم الجمعة

بايرن ميونخ ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - 9:30 مساء - منصة شاهد

موعد مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الجمعة

وولفرهامبتون ضد ليفربول - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3