بديلًا للركراكي.. فابريزيو يكشف مدرب المغرب الجديد في كأس العالم 2026

استقر الاتحاد المغربي لكرة القدم على إنهاء التعاقد مع وليد الركراكي من منصب المدير الفني للمنتخب المغربي الأول، وذلك قبل أشهر قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة إكس، بأن الركراكي سيرحل عن قيادة المنتخب المغربي لكرة القدم، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال مؤتمر صحفي يُعقد اليوم الخميس.

وأكد فابريزيو أن المدرب محمد الوهبي أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم 2026، بعدما قاد منتخب المغرب للشباب للتتويج بـ كأس العالم للشباب 2025 للمرة الأولى في تاريخ الكرة المغربية.

وكانت أنباء سابقة قد انتشرت بشأن إمكانية رحيل الركراكي بعد خسارة المغرب نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 أمام منتخب السنغال، قبل أن تستقر الجامعة المغربية على إقالته في الفترة الحالية.

