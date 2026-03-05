مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

0 0
21:30

الأهلي

الدوري المصري

حرس الحدود

0 0
21:30

بيراميدز

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

0 1
21:30

البنك الاهلي

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كريستال بالاس

كأس فرنسا

ليون

- -
22:10

لانس

جميع المباريات

إعلان

بديلًا للركراكي.. فابريزيو يكشف مدرب المغرب الجديد في كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

09:23 م 05/03/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد وهبي (2) (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد وهبي (1) (2)
  • عرض 8 صورة
    محمد وهبي (1) (2) (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد وهبي (1) (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد وهبي (2) (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد وهبي (2)
  • عرض 8 صورة
    محمد وهبي (1) (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر الاتحاد المغربي لكرة القدم على إنهاء التعاقد مع وليد الركراكي من منصب المدير الفني للمنتخب المغربي الأول، وذلك قبل أشهر قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة إكس، بأن الركراكي سيرحل عن قيادة المنتخب المغربي لكرة القدم، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال مؤتمر صحفي يُعقد اليوم الخميس.

وأكد فابريزيو أن المدرب محمد الوهبي أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم 2026، بعدما قاد منتخب المغرب للشباب للتتويج بـ كأس العالم للشباب 2025 للمرة الأولى في تاريخ الكرة المغربية.

وكانت أنباء سابقة قد انتشرت بشأن إمكانية رحيل الركراكي بعد خسارة المغرب نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 أمام منتخب السنغال، قبل أن تستقر الجامعة المغربية على إقالته في الفترة الحالية.

إقرأ أيضًا:
"محدش سمع الكلام".. تعليق ناري من شوبير بعد عقوبة الكاف ضد الأهلي

انتمائه للزمالك وكوبري الأهلي؟.. 5 اعترافات مثيرة للجدل من محمد بركات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد وهبي وليد الركراكي كأس العالم منتخب المغرب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بدء عرض مسلسل النص التاني.. تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة
دراما و تليفزيون

بدء عرض مسلسل النص التاني.. تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة

بسبب حرب إيران.. أول تعليق من يويفا حول نقل مباراة فيناليسيما من قطر
رياضة عربية وعالمية

بسبب حرب إيران.. أول تعليق من يويفا حول نقل مباراة فيناليسيما من قطر
أغلى علب كحك العيد في 4 متاجر شهيرة.. لن تتوقع سعرها
سفرة رمضان

أغلى علب كحك العيد في 4 متاجر شهيرة.. لن تتوقع سعرها

الخبير الاقتصادي د. حسن الصادي يحذر: من يستثمر في العقار هو "واهم"
مصراوى TV

الخبير الاقتصادي د. حسن الصادي يحذر: من يستثمر في العقار هو "واهم"
19 مصابًا في انقلاب ميكروباصين بالجيزة
حوادث وقضايا

19 مصابًا في انقلاب ميكروباصين بالجيزة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري
"عمايل إيديه وحياة عينيه".. السفارة الألمانية عن المحشي في إفطار المطرية ( صور وفيديو)
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة