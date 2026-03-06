إعلان

واشنطن تمنح إعفاءً مؤقتًا لبيع النفط الروسي إلى الهند لمدة 30 يومًا

كتب : محمد أبو بكر

03:31 ص 06/03/2026 تعديل في 03:35 ص

صورة تعبيرية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إعفاءً مؤقتًا لمدة 30 يومًا، يسمح ببيع النفط الروسي إلى الهند، وذلك بهدف تخفيف الضغط على سوق النفط العالمية.

وكانت الهند تعهدت بوقف استيراد النفط الروسي بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك ضمن إطار اتفاقية تجارية شاملة مع الولايات المتحدة، وهو التعهد الذي بموجبه التزمت نيودلهي بوقف شراء النفط الروسي، مقابل إلغاء رسوم أمريكية "عقابية".

إلا أنه وبفعل الأضرار الاقتصادية التي أحدثتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما تبعها من تأثر إمدادات النفط في الشرق الأوسط بالتصعيد والهجمات الإيرانية الانتقامية في المنطقة، قرر ترامب إعفاء الهند من التزامها السابق.

الولايات المتحدة الأمريكية النفط الروسي سوق النفط العالمية الحرب الإيرانية

