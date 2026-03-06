أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إعفاءً مؤقتًا لمدة 30 يومًا، يسمح ببيع النفط الروسي إلى الهند، وذلك بهدف تخفيف الضغط على سوق النفط العالمية.

وكانت الهند تعهدت بوقف استيراد النفط الروسي بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك ضمن إطار اتفاقية تجارية شاملة مع الولايات المتحدة، وهو التعهد الذي بموجبه التزمت نيودلهي بوقف شراء النفط الروسي، مقابل إلغاء رسوم أمريكية "عقابية".

إلا أنه وبفعل الأضرار الاقتصادية التي أحدثتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما تبعها من تأثر إمدادات النفط في الشرق الأوسط بالتصعيد والهجمات الإيرانية الانتقامية في المنطقة، قرر ترامب إعفاء الهند من التزامها السابق.