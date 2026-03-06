مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

المصري

- -
21:30

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

ريال مدريد

كأس الاتحاد الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

أبرز لاعبي كرة القدم الذين اعتنقوا الإسلام

كتب : هند عواد

10:00 ص 06/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بول بوجبا (3)
  • عرض 4 صورة
    كلارنس سيدورف
  • عرض 4 صورة
    بول بوجبا (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يشارك العديد من اللاعبين في الدوريات الأوروبية، طقوسهم خلال شهر رمضان، إذ اعتنق الكثير منهم الإسلام في سن متأخر، وروى بعضهم دوافعهم للأمر.

لاعبون اعتنقوا الإسلام

ولد اللاعب الفرنسي نيكولا أنيلكا لأبوين من جزيرة مارتينيك في الكاريبي، واعتنق الإسلام في الـ16 من عمره.

وذكرت صحيفة "تريبونا"، أنه اعتنق الإسلام بعد نقاشات مع بعض أصدقائه في شبهات عن الله والدين، وبعدها غير اسمه إلى عبد السلام بلال.

اللاعب الآخر هو الهولندي كلارنس سيدورف، الذي حقق دوري أبطال أوروبا مع 3 أندية، أياكس أمستردام وميلان وريال مدريد.

وفي مارس 2022، أعلن سيدورف اعتناقه الإسلام، موجها الشكر لزوجته صوفيا، وقال إنها ساعدته على فهم الإسلام بعمق أكبر.

وبات الفرنسي فرانك ريبيري، من أشهر الرياضيين الذين اعتنقوا الإسلام، وذلك عام 2006، في عمر الـ23 عاما، بعد أشهر من زواجه بفتاة لها أصول جزائرية، وغير اسمه إلى بلال محمد يوسف.

وقال فرانك ريبيري لوكالة الأناضول التركية: "إيماني وديني شأن خاص بي. أنا مؤمن، وأشعر بتطور روحي وقوة منذ أن اخترت أن أكون مسلمًا".

وفي عام 2010، اعتنق الفرنسي بول بوجبا، الإسلام، وقال في حوار مع موقع "مانشيستر إيفنينغ نيوز" البريطاني: "قصتي مع الإسلام بدأت برحلة البحث عن إجابات على أسئلة تدور بداخلي، كان لدي الكثير من الأصدقاء المسلمين، وكنت أراهم كيف يُصلون معا، ويصومون رمضان ويذهبون للمسجد، اعتدت أن آكل معهم، قلت لنفسي: هذا الدين يُناسبني، بدأت أصلي وذات مرة ذاب قلبي تماما".

اقرأ أيضًا:

إيقاف تنفيذ إحداهما.. مباراتان من دون جماهير للأهلي في دوري الأبطال

بسبب حرب إيران وأمريكا.. تعليق الدوريات في 8 دول بالمنطقة العربية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بول بوجبا دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غرق شوارع قويسنا.. تفاصيل انفجار خط الصرف الصحي بالمنوفية
أخبار المحافظات

غرق شوارع قويسنا.. تفاصيل انفجار خط الصرف الصحي بالمنوفية
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض مسيّرات وصاروخ كروز شرقي الرياض والخرج
شئون عربية و دولية

"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض مسيّرات وصاروخ كروز شرقي الرياض والخرج
سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
3 مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى.. هذا ما يحدث لجسمك
رمضان ستايل

3 مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى.. هذا ما يحدث لجسمك
ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات على طريق "مصر–الإسماعيلية" الصحراوي
أخبار المحافظات

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات على طريق "مصر–الإسماعيلية" الصحراوي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الهدف القادم".. ترامب يكشف وجهته المقبلة بعد حسم الصراع مع إيران
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة