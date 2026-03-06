أبرز لاعبي كرة القدم الذين اعتنقوا الإسلام

يشارك العديد من اللاعبين في الدوريات الأوروبية، طقوسهم خلال شهر رمضان، إذ اعتنق الكثير منهم الإسلام في سن متأخر، وروى بعضهم دوافعهم للأمر.

لاعبون اعتنقوا الإسلام

ولد اللاعب الفرنسي نيكولا أنيلكا لأبوين من جزيرة مارتينيك في الكاريبي، واعتنق الإسلام في الـ16 من عمره.

وذكرت صحيفة "تريبونا"، أنه اعتنق الإسلام بعد نقاشات مع بعض أصدقائه في شبهات عن الله والدين، وبعدها غير اسمه إلى عبد السلام بلال.

اللاعب الآخر هو الهولندي كلارنس سيدورف، الذي حقق دوري أبطال أوروبا مع 3 أندية، أياكس أمستردام وميلان وريال مدريد.

وفي مارس 2022، أعلن سيدورف اعتناقه الإسلام، موجها الشكر لزوجته صوفيا، وقال إنها ساعدته على فهم الإسلام بعمق أكبر.

وبات الفرنسي فرانك ريبيري، من أشهر الرياضيين الذين اعتنقوا الإسلام، وذلك عام 2006، في عمر الـ23 عاما، بعد أشهر من زواجه بفتاة لها أصول جزائرية، وغير اسمه إلى بلال محمد يوسف.

وقال فرانك ريبيري لوكالة الأناضول التركية: "إيماني وديني شأن خاص بي. أنا مؤمن، وأشعر بتطور روحي وقوة منذ أن اخترت أن أكون مسلمًا".

وفي عام 2010، اعتنق الفرنسي بول بوجبا، الإسلام، وقال في حوار مع موقع "مانشيستر إيفنينغ نيوز" البريطاني: "قصتي مع الإسلام بدأت برحلة البحث عن إجابات على أسئلة تدور بداخلي، كان لدي الكثير من الأصدقاء المسلمين، وكنت أراهم كيف يُصلون معا، ويصومون رمضان ويذهبون للمسجد، اعتدت أن آكل معهم، قلت لنفسي: هذا الدين يُناسبني، بدأت أصلي وذات مرة ذاب قلبي تماما".

