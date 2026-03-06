مباريات الأمس
"أنا نفس المدرب".. أرني سلوت يتحدث عن تراجع مستوى ليفربول

كتب : هند عواد

02:17 م 06/03/2026
تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن تراجع مستوى الريدز، بطل النسخة السابقة من الدوري الإنجليزي.

مباراة ليفربول وولفرهامبتون

يحل ليفربول ضيفا على وولفرهامبتون، في العاشرة مساء اليوم، على ملعب مولينيو، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويبحث ليفربول عن انتزاع بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد، خاصة أنه خسر في المباراة الماضية من وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.

تصريحات سلوت

قال أرني سلوت في تصريحات قبل المباراة: "أنا نفس المدرب الذي كنت عليه في الموسم الماضي، من الصعب جدًا صناعة الإيقاع في المباراة إذا كان الفريق الآخر لا يريد اللعب بإيقاع سريع".

وأضاف: "كما أنه من الصعب خلق عدد كبير من الفرص في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، حيث يتمتع الجميع بالقوة البدنية ويلعب كل فريق بأسلوب معين".

اقرأ أيضًا:

بمشاركة مصر.. تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026

تحت أنظار لاعب مصري.. لقطة إنسانية في الدوري الإسباني لإفطار اللاعبين المسلمين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرني سلوت ليفربول الدوري الإنجليزي

